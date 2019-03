Los malos resultados han podido con Pedro Morilla. El técnico del Recreativo Granada ha sido destituido esta mañana por la dirección deportiva rojiblanca tras ver peligrar la continuidad del segundo equipo de la entidad en Segunda División B.

En un comunicado, el Granada CF le agradece a Morilla “su trabajo, tras empezar como secretario técnico en la entidad en la temporada 2016-2017 y que a lo largo de las últimas dos temporadas ha estado al frente tanto del filial de la entidad como del primer equipo durante el curso pasado”.

Buen inicio

Tras comenzar la temporada a buen nivel y llegar a ocupar puestos de play off de ascenso durante cinco jornadas, la dinámica cada vez ha ido a peor, rozando los puestos de descenso a Tercera División. Y es que los datos son demoledores. En las últimas catorce jornadas tan sólo ha ganado un partido y marcado siete goles para sumar un total de siete puntos de 42.

La derrota el pasado domingo ante el Real Murcia supuso la puntilla para un técnico que ha hecho debutar a varios juveniles esta campaña y al que las lesiones le han impedido contar con un once tipo. Sin embargo, el juego del equipo, sobre todo en casa, no convencía y de hecho, tras el Atlético Malagueño, es el segundo peor equipo de la categoría como local, ganando tan sólo cuatro partidos de quince.

El sustituto

El club aún no ha informado qué técnico le sustituirá aunque todo indica que será David Tenorio, integrante del cuerpo técnico del primer equipo, el que se haga cargo del equipo. Aunque otra opción es darle la oportunidad a Roberto Cuerva, actual segundo entrenador del ‘Recre’.