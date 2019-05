El Recreativo Granada se jugará el próximo domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito evitar la promoción de descenso en una cita que será a vida o muerte pues los extremeños no están ni mucho salvados.

La derrota ante el Recreativo de Huelva el pasado domingo y los resultados que cosecharon sus rivales directos como el propio Don Benito, el Jumilla y el Sanluqueño hizo que los de David Tenorio volvieran a la decimosexta plaza que, de seguir en ella, hará que se prolongue la temporada dos partidos más si no ganan en tierras pacenses.

Se salva ganando

Y es que al ‘Recre’ se asegura la continuidad en la categoría con una victoria pues superaría al propio Don Benito y no dependería de nadie más. Sin embargo, un empate le podría condenar pues como mucho llegaría a 43 puntos que son los mismos que tienen a día de hoy el Jumilla y el Atlético Sanluqueño. Ambos juegan en casa ante equipos que no se juegan nada como son el Marbella y el Badajoz, respectivamente, que ya han cumplido su objetivo al lograr la clasificación para la Copa del Rey los malacitanos y para el play off de ascenso los extremeños.

Si tanto Jumilla como Sanluqueño perdieran y el filial empatara, habría un triple empate del que saldría perdiendo los rojiblancos pues en los enfrentamientos con ambos contendientes sumaría tres puntos, por cinco los gaditanos y siete los pacenses. Para que le sirviera el empate, tendría que igualar a puntos únicamente con el Sanluqueño con el que tiene el average particular empatado determinándose quién queda por delante por la diferencia de goles a favor y en contra y ahí los de Tenorio tienen ventaja pues cuentan con un -6 por un -17 de su rival.

Por tanto, sólo cabe ganar para olvidarse de hacer cuentas. El filial rojiblanco es el noveno mejor equipo del Grupo IV a domicilio con cinco victorias, por lo que aún hay esperanza.