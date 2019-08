La derrota del Recreativo tras un tanto en el descuento con un polémico penalti dolió, y mucho, al cuerpo técnico del filial rojiblanco. David Tenorio, que se mostró muy satisfecho con la imagen que ofreció su equipo, se resignó con la actuación del colegiado madrileño Bueno Prieto, que anuló un gol a Rubén Sánchez en el segundo tiempo y señaló una pena máxima que el técnico granadino no dudó en señalar que “no fue”.

Buena imagen

Tenorio dejó claro que “hemos dado muy buena imagen pero el problema es que no nos ha servido para sumar”. Sin embargo, fue tajante al apuntar que “hay cosas en el fútbol que jamás van a cambiar pero hay que aceptarlas. Tan sólo nos queda mirar de donde vienen nuestros errores e intentar corregirlos porque contra otras cosas no puedes luchar”, dijo.

En concreto, se refirió a la actuación del trencilla, y pese a que no quiso entrar en polémicas arbitrales, no se escondió al manifestar que “el colegiado hace su trabajo. Llevo mucho tiempo entrenando e imagino que él intentará hacerlo lo mejor posible pero el gol de Rubén es legal y el penalti no lo es”. Por ello, y pese a lamentar que “sin esas decisiones, lo más normal es que hubiéramos ganado al Córdoba”, no quiso echar más leña al fuego y terminó su exposición asumiendo que “esto es fútbol y hay que aceptarlo, simple y llanamente”.

El ‘Recre’ ya ha olvidado la derrota en El Arcángel y buscará el próximo domingo su primera victoria en casa en su debut en la Ciudad Deportiva ante el San Fernando (11:30 horas).