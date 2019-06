Profundo lavado de cara de Los Cármenes

El regreso del Granada CF a Primera División va a conllevar una serie de mejoras ya no sólo a nivel de club, sino también en las instalaciones que habitualmente utiliza. El aumento del presupuesto, debido principalmente a los derechos televisivos, y las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) hacen que la entidad rojiblanca esté obligada a llevar a cabo una serie de actuaciones para cumplir con los requisitos pero también para comodidad de sus aficionados.

A la espera de que se vayan concretando las incorporaciones para la primera de cara al próximo 9 de julio, fecha en la que los de Diego Martínez volverán al trabajo, el club no está paralizado ni mucho menos y son varias las acciones que se están realizando, principalmente en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Tras descartar la instalación de gradas supletorias en las esquinas como en la anterior etapa en la máxima categoría, la idea es cerrar definitivamente el campo pero con asientos definitivos lo que supone hacer obra, algo que no se va a llevar a cabo aún. Y es que la instalación de gradas supletorias costaron una gran cantidad de dinero que si se hubiera invertido en su momento, el campo ya tendría las cuatro esquinas cerradas y, por tanto, contaría con una mayor capacidad de manera definitiva.

Convenio

Pero son otros los aspectos que se van a mejorar. Para ello es necesario cerrar el convenio con el Ayuntamiento de la capital que permita definir los aspectos necesarios para poder gestionar la instalación municipal por un largo periodo de tiempo. Este jueves se determinó que sea José Antonio Huertas el concejal de deportes del Consistorio que será el principal interlocutor con el club.

Para empezar, y por exigencias de la televisión y la LFP, la iluminación va a ser cambiada. Una prioridad para adaptarse a las necesidades televisivas de cara a las retransmisiones en 4K. Con motivo de la celebración de la Copa de la Reina, además de instalar el escudo y el nombre del estadio en la entrada principal, se pintaron las torretas de iluminación por lo que ese apartado quedará reformado por completo.

Nuevo césped

Por otro lado, y tal y como anunció Antonio Fernández Monterrubio, director general de la entidad nazarí, el césped está siendo cambiado por completo. De hecho, las máquinas ya están trabajando sobre el verde de Los Cármenes. Teniendo en cuenta que el primer equipo no pisará la instalación hasta el encuentro de presentación una semana antes de comenzar la competición, y pese a las altas temperaturas veraniegas, hay tiempo suficiente para que el campo sea un tapete. La anterior hierba ha sido ofrecida a distintas entidades y particulares para su adquisición.

Las torres de iluminación se tienen que adaptar a la tecnología 4K

Otra de las novedades, también relacionada con las retransmisiones televisivas, es la instalación de las plataformas necesarias para la ubicación de las cámaras del árbitro asistente de video (VAR), que será una de las novedades de la nueva campaña y al que se tendrán que adaptar y acostumbrar ya no sólo los jugadores sino también los aficionados que acudan cada quince días a la instalación del Zaidín. El número de cámaras que se utilizan en los partidos no depende del VAR ni de la Federación Española, sino de LaLiga y de los estándares de producción televisiva, pero en la visión de línea de meta sí se instalarán cámaras. No es la misma tecnología que se emplea en la Premier League, donde cuando el balón supera la línea de gol al colegiado le vibra un brazalete y así otorga el tanto.

Nueva tienda

También se está cambiando la ubicación de la tienda oficial, pues el espacio que tenía en Los Cármenes se estaba quedando pequeño. Desde la próxima campaña estará situada en las antiguas taquillas del fondo norte. Serán en torno a 200 metros cuadrados los destinados a vender los productos de merchandising de la entidad, que contará como es sabido con Nike como principal patrocinador técnico tras romper con Erreà pese a tener contrato dos años más.

¿Todavía no sabes en qué estamos trabajando? Es la nueva tienda oficial del #GranadaCF, ubicada en las antiguas taquillas del estadio. 200m² llenos de productos rojiblancos @nikefootball ¡Os esperamos muy pronto! pic.twitter.com/KXw5HcD3hP — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 27 de junio de 2019

Asientos

Hasta el momento, los asientos no están siendo pintados pero la intención es hacerlo de rojo y blanco aprovechando los tres niveles que existen en cada sector, una actuación que ha gustado mucho a los aficionados rojiblancos. Un profundo lavado de cara de Primera.