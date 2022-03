Las decisiones de Robert Moreno que no entienden los seguidores del Granada CF

Que el Granada CF no pasa por su mejor momento de la temporada es una evidencia. Los números hablan por sí solos. Lleva sin ganar ocho jornadas, en las que ha sumado tres de 24 puntos posibles. Tan sólo ha ganado cinco encuentros de 25 posibles y aún así tiene una renta de cuatro puntos sobre el descenso. La afición está preocupada. No ven nada a lo que agarrarse y no está con su técnico. Lo ha ido demostrando desde prácticamente el inicio de campaña, con alguna que otra excepción, y lo puso de manifiesto de manera mayoritaria en el tiempo de descuento ante el Cádiz CF.

Y en cierto modo existen razones para que así sea. Sobre todo porque hay determinados hechos y decisiones que no entiende el entorno rojiblanco. En la mejor fase del curso, esa que fue del 26 de noviembre al 8 de enero, en la que acumuló siete encuentros sin perder con un balance de tres victorias y cuatro empates, Robert Moreno optó por el dibujo que le llevó incluso a escribir un libro. El clásico 1-4-4-2 con Jorge Molina y Luis Suárez en ataque con un once más o menos definido que se mostró más sólido.

Once tipo

Al margen de los dos delanteros y Luís Maximiano, que son indiscutibles, atrás eran habituales Quini, Germán, Torrente y Carlos Neva con Gonalons y Milla por delante y Puertas en una de las bandas. Lo único que fue variando fue el integrante del otro extremo que fue Machís tras recuperarse de su lesión.

Pero arrancó el 2022 y todo lo conseguido se vino abajo. Y más aún cuando se cerró el mercado de fichajes. Se marcharon cedidos Abram y Monchu, intrascendentes en los primeros meses de competición y llegaron hasta cinco jugadores: Álex Collado (Barcelona), Njegos Petrovic (Estrella Roja), Myrto Uzuni (Ferencvaros), Matías Arezo (River Plate de Uruguay) y Dani Raba (Villarreal). Y con ellos las decisiones ‘extrañas’ del míster catalán.

El conjunto granadino suma tres puntos de 24 posibles en las últimas ocho jornadas

Tras afirmar en una rueda de prensa que los que deberían sacar de la situación en la que estaba el cuadro rojiblanco eran “lo que ya están aquí” dado que con los nuevos había que tener paciencia dada en la gran mayoría su juventud, a las primeras de cambio les dio quizá demasiada responsabilidad a futbolistas recién llegados. Ante el Real Madrid le dio la oportunidad desde el inicio a Álex Collado, que ya llevaba entrenando un mes con sus compañeros, y Uzuni siendo tres de los cinco cambios fichajes invernales (Petrovic, Arezo y Dani Raba).

En San Sebastián fueron tres los titulares recién llegados, entre ellos el joven Arezo, que gozó de una clara ocasión que pudo cambiar el duelo. Parecía haberle quitado el puesto a Jorge Molina pero lo sorprendente de todo es que el uruguayo no ha vuelto a jugar. Suma dos jornadas en las que no ‘rasca bola’, aunque ha estado convocado. Pero al margen de cambiar piezas, han sido los cambios de sistema los que han vuelto un poco loca a la afición.

Tres centrales

Frente al Villarreal se jugó con una única referencia, Jorge Molina, pues Suárez comenzó actuando en la izquierda. La lesión de Gonalons provocó que se volviera al 1-4-4-2 al retrasar Montoro su posición pero el 0-2 al descanso provocó que el exseleccionador tuviera que arriesgar tras el descanso actuando con tres centrales y cambiando de posición a Uzuni. Gozó de buenos minutos así pero los espacios que dejó atrás le condenó.

El centro del campo

El buen rendimiento con tres atrás provocó que ante el Cádiz repitiera de inicio pero esta vez no salió. Este Granada CF no es tan camaleónico como le gustaba decir a Diego Martínez y no se adapta tan rápido a un nuevo dibujo. Quedó claro ante los de Sergio González, en un duelo marcado por la roja a Domingos Duarte. Pero lo cierto es que hay decisiones que los más fieles no entienden. Como, por ejemplo, que el pasado lunes actuara Isma Ruiz en el eje junto a Luis Milla, con Montoro o Petrovic disponibles en una cita tan importante. Tampoco que Raba apenas goce de minutos al igual que Arezo.

Decisiones todas ellas que los aficionados de pie no logran entender y que están provocando que cada cita del cuadro granadinista en Los Cármenes sea analizada con lupa en un ambiente, por cierto, cada vez más irrespirable...pese a que hay que ir a la instalación del Zaidín con mascarilla.