El Granada CF busca en el técnico Rubén Torrecilla al 'nuevo' Lucas Alcaraz

Los aficionados rojiblancos se fueron a dormir el pasado sábado enfadados tras la derrota de su equipo en tierras valencianas. Muchos eran los que clamaban por la destitución de Robert Moreno y, en su gran mayoría, se enteraron al día siguiente al comunicar la entidad de madrugada que el técnico catalán dejaba de ser entrenador del Granada CF.

En la escueta nota de prensa se señaló incluso el sustituto, en principio de forma interina, del exseleccionador español. Era Rubén Torrecilla, al que se le acumuló el trabajo pues a las 12:00 horas del domingo tenía que dirigir al que es su equipo en la presente campaña, el Recreativo. El finiquito de Robert Moreno no es precisamente barato ya no sólo porque alguna mente pensante de club se le ocurrió firmarle dos años, algo que no suele ser habitual en equipos que tienen como objetivo pelear por la permanencia, sino porque habrá que rescindirle el contrato al amplio cuerpo técnico que trajo consigo el de Hospitalet.

Revulsivo

El club buscaba un revulsivo. El ambiente no era el idóneo para lograr el objetivo, el colchón con el descenso ha desaparecido y tocaba tomar cartas en el asunto. El extremeño dirigirá al Granada CF ante el Elche en un duelo fundamental que tendrá lugar el próximo sábado. Un revulsivo que ha encontrado en la casa, como ha ocurrido en varias ocasiones en las últimas dos décadas pero que no siempre ha salido bien.

De todos ellos, a buen seguro que lo que todo el mundo quiere que suceda con Rubén Torrecilla es que sea el nuevo Lucas Alcaraz. Ocurrió en la temporada 1995-1996. El cuadro rojiblanco estaba en Segunda División B siendo presidente Cándido Gómez Álvarez. El gallego firmó para esa campaña a Rafael Alcaide ‘Crispi’ pero fue cesado el 17 de octubre de 1995 tras perder en Los Cármenes con el Melilla 0-1. Se intentó contratar a Manuel Ruiz Sosa pero problemas burocráticos lo impidieron. Candi decidió entonces, mientras buscaba entrenador, darle la oportunidad a un joven técnico formado en la casa. Se trataba de Lucas Alcaraz, que venció 0-2 al Xerez en Chapín, goleó al Lorca en casa (4-1) y ganó en San Pedro (0-1). Fue el inicio de una amplia carrera de uno de los mejores entrenadores que ha dado Granada en su historia.

La entidad necesita un revulsivo que levante el ánimo a jugadores y seguidores

El granadinismo desea que Torrecilla sea la solución a todos los males aunque la propiedad y la dirección del club tendrán que hacer números antes de tomar la decisión de firmar a otro preparador con más experiencia en Primera División, algo que no es garantía de éxito.

A lo largo de los casi 91 años de historia del club, han sido muchos los casos en los que se ha buscado la solución en la casa aunque casi nunca se tuvo plena confianza en el recambio. En el nuevo siglo han sido varios los hombres formados en la casa que se han hecho con las riendas del banquillo granadino aunque en muchos casos fue de manera interina como, según anunció el club, le sucederá a Torrecilla...salvo que los resultados digan otra cosa.

Torres Molina y Chema

Por ejemplo, en el año 2000 Manuel Torres Molina se hizo con la dirección técnica tras la destitución de Ismael Díaz Galán. Duró un mes y cinco partidos, diez duelos estuvo Eduardo Gómez ‘Lalo’ antes de la llegada de José Angel Moreno. Posteriormente, con el equipo ya en Tercera División (2002-2003), fue José María ‘Chema’ Rodríguez el que sustituyó a Pepe Parejo por decisión del polémico Pedro Ruiz. Siguió un año más. No logró el ascenso tras empatar en el último duelo de la liguilla con el Quintanar del Rey con un autogol en el minuto 91 de Juanjo.

El siguiente en hacerse cargo del siempre ‘eléctrico’ banquillo rojiblanco fue José Nicolás Álvarez Vico en la 2004-2005 en una de esas historias que sólo pasaban en el Granada CF. Vico, que estaba al frente del Granada B, suplió a Gerardo Castillo y Antonio Ruiz ‘Maquiles’, por decisión de Gregorio Muñoz ‘Gori’. Pero únicamente estuvo dos partidos fue la dupla Castillo-Maquiles regresó con la marcha del presidente murciano.

Aguado y Planagumà

Ya con el equipo en la Liga de Fútbol Profesional, se han dado dos casos de interinidades. El primero fue Joseba Aguado, que debutó en Primera ante el Atlético de Madrid un 18 de enero de 2015 antes de la llegada de Abel Resino. Posteriormente fue Lluís Planagumà en el curso 2016-2017, el año del descenso, el que se hizo cargo del equipo ante el Leganés (0-1) previo fichaje de Lucas Alcaraz.

Pedro Morilla fue el último caso de preparador que saltó al primer equipo desde el Recreativo en la campaña 2017-2018

El último caso fue el de Pedro Morilla, técnico sevillano que, en el intento por ascender a Primera División (2017-2018), suplió a José Luis Oltra entre las jornadas 32 a 37. Estuvo seis duelos con un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas.

Torrecilla está muy bien valorado por la cúpula deportiva del Granada CF pero en el fútbol mandan los resultados. Si, como parece, debuta en la máxima categoría del fútbol español ante el Elche y logra vencer, quizá la historia se repita y se convierta en el ‘nuevo Lucas Alcaraz’.