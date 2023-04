El delantero del Recreativo Granada Samu, convocado con la Selección española sub 19

Una de las perlas de la cantera del Granada CF debutará con la Selección española sub 19 como premio a la gran temporada que está haciendo en el Recreativo Granada. Se trata del delantero Samu Omorodion, que se estrenará así con la camiseta de España en los dos próximos encuentros amistosos que el combinado entrenado por José Lana tendrá que disputar ante la Selección de Mauritania sub 20, duelos que tendrán lugar el 2 y el 4 de mayo en el complejo de Albir Garden, en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.

El delantero melillense cuya familia es nigeriana, de 18 años, se formó en el Nervión sevillano hasta que fue firmado por el conjunto rojiblanco en un primer momento para su equipo juvenil, con el que realizó un gran papel en la pasada temporada con el División de Honor en la Copa del Rey, desde el que ha promocionado al Recreativo donde se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del equipo dirigido por Juan Antonio Milla, que confía plenamente en él.

Pichichi

Samu, que suma 13 tantos en la presente campaña y es el Pichichi del Grupo IV de Segunda RFEF, llegará muy justo para la cita que su equipo disputará en Lepe ante el San Roque en la penúltima jornada de competición que su equipo disputará a las 12:00 horas el 7 de mayo, tras los amistosos con España.

Junto a Mario González, fue renovado la pasada semana hasta el 30 de junio de 2028, tras su gran rendimiento en los 27 encuentros que ha disputado pues se perdió cuatro por una lesión muscular. Y el que el ariete es un futbolista que destaca por su físico y espera convencer a Lana de cara al Europeo sub 19 que se celebrará en el mes de julio en Malta.

Pese a su proyección, aún no ha entrado en la dinámica del primer equipo pese a que ha realizado algún que otro entrenamiento a las órdenes de Paco López aunque no ha sido convocado. Si sigue con ese acierto de cara a gol, no sería de extrañar que haga la pretemporada con el primer equipo la próxima campaña.