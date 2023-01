Las sensaciones, carencias y esperanzas del Granada CF tras el duelo ante el Ibiza

Al margen del resultado cosechado, pocos se fueron satisfechos el pasado sábado del juego del Granada CF ante el Ibiza de Lucas Alcaraz. Se preveía que el técnico granadino le iba a poner las cosas muy difíciles a los rojiblancos, porque si hay un entrenador que conoce a los de Paco López, ese es Lucas. Un duelo que se solventó gracias a una jugada de estrategia y a una acción individual pero que dejó muestras preocupantes de cierta involución en el juego.

Sobre todo porque la imagen que se dio no fue la de un equipo con hechuras de dominador, que somete a su rival. Ni mucho menos. Sobre todo en la segunda mitad en la que se pudieron escuchar los primeros pitos, tímidos, eso sí, de la era Paco López. Y es que contar con uno de los mayores presupuestos, con un límite salarial muy por encima del resto de componentes de la categoría, añade una presión extra. Aunque si hay algo que está claro es que en Segunda División la economía no es lo más importante como ya ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones.

Carencias

A pesar del número de componentes, todas las plantillas tienen carencias y el Granada CF no es una excepción. Para empezar, en ataque donde el número de efectivos es cada vez menor tras la cesión de Matías Arezo, que no contó para ninguno de los dos entrenadores. Tan sólo queda como único ariete natural Jorge Molina, que no está en su mejor momento pues tan sólo lleva un gol en LaLiga SmartBank y otro en Copa del Rey y no está siendo indiscutible. Pero también se necesitan refuerzos en la sala de máquinas, un centro del campo que ha sufrido numerosas incidencias en forma de lesiones y que no termina de ser dominante. No hay una pareja fija que se entienda a la perfección ni mucho menos. Tres de los cuatro centrocampistas con los que cuenta Paco López son de similares características y tan sólo Víctor Meseguer es distinto. Ese perfil de medio que quiera el balón, dé pausa al juego y mueva a sus compañeros es lo que necesitan los rojiblancos.

Mercado

Resta una semana para que concluya el mercado invernal y cada vez son más necesarios los fichajes. La dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez lleva tiempo manos a la obra y, salvo sorpresa, lo normal es que llegue un organizador y dos puntas que deben marcar la diferencia porque, de lo contrario, el ascenso directo que está a siete puntos no estará fácil por no decir casi imposible. Otra cosa que es que el mercado invernal suponga dar un salto de calidad que pocas veces se da.

Pon fin

En el fútbol hay muchas maneras de marcar y una de las más ‘fáciles’ es a balón parado donde se equiparan las fuerzas. La estrategia es un arma clave en todas las categorías y si no se saca provecho, es un recurso menos con el que cuentas. Al Granada CF le ha costado nada menos que 24 jornadas anotar un gol...que se dice pronto. Ni los córners ni las faltas laterales han sido un recurso explotado por un equipo que, salvo los centrales, no cuenta con especialistas en este arte, de ahí los resultados.

Bryan

Que Bryan Zaragoza es un jugador distinto salta a la vista. Su chispa, descaro y velocidad son de los que hacen levantar de sus asientos a los aficionados. Aitor Karanka le dio más continuidad que Paco López, aunque con el técnico vasco tan sólo fue dos veces titular. Cuenta con una etiqueta de revulsivo que será muy complicado que se la quite. Que si no defiende, que si tiene que trabajar más tácticamente...Todo eso está muy bien, pero el malagueño tiene algo distinto a los demás compañeros y es la facilidad para eludir rivales como demostró en el golazo que marcó ante el Ibiza. Eso es algo que marca la diferencia y más en una categoría como la Segunda División en la que no hay exceso de futbolistas con esas características. La afición reclama más minutos para el canterano. Paco López tiene la palabra.