Granada cuenta con un espacio para las mujeres empresarias

Si hay un espacio para las mujeres en Granada, ese es Mujeres con Iniciativa, una asociación que tiene como objetivo ayudar a las empresarias a cumplir sus sueños. Son ya más de seis años desde el nacimiento de este grupo liderado por su presidenta Elisa Campoy y, desde entonces, la asociación ha crecido en número de asociadas, qué, con el apoyo de todas las que conforman el grupo, han podido crecer en el mundo del emprendimiento.

Granada Hoy pudo hablar con cuatro de las integrantes de Mujeres con Iniciativa. Raquel Martín Lázaro, Community Manager y Freelance, asociada desde el 2018 nos cuenta un poco de su experiencia desde que es parte de la asociación. “Yo tenía una empresa de hostelería y estaba en la Conciliación de Empresarios, ya había visto a Elisa y conocía de la asociación, pero nunca se me ocurrió preguntar, me puse en contacto con ella y hasta hoy desde hace tres años. Me apoyó desde el principio porque siempre al empezar te sientes perdida, me ayudó a estar acompañada por mujeres que han pasado lo mismo que yo, te entienden y te escuchan. Aquí nos apoyamos para publicitar los negocios de todas las asociadas. Elisa es un torbellino, puede con todo, te ayuda un montón, es una persona que se involucra en todos los proyectos, se involucra en todas las empresas como si fueran de ella, y te apoya siempre”.

Otra de las asociadas que han crecido en Mujeres con Iniciativa es Mar Guirao Morales, integrante desde el 2018 y vicepresidenta de la asociación. Fundadora de Mar Dodo audiovisuales y encargada de toda la parte multimedia dentro del grupo también habla acerca de lo que representa Mujeres con Iniciativa en su vida. “La gente piensa que solamente somos un grupo de networking, pero somos más que eso. Fomentamos el emprendimiento, llevamos actividades benéficas, deportivas, de todo tipo. La verdad que, personalmente no concibo mi vida sin formar parte de esta asociación. Una de las mejores cosas que tenemos es que nos apoyamos entre nosotras lideradas por Elisa que es como la mamá de todas, ella busca cómo nos podemos ayudar. Ese toque de familia es lo que atrae y engancha a las invitadas que conocen la asociación. Poco a poco estamos consiguiendo tener más visibilidad, nos van conociendo de a poquito, pero tenemos que seguir demostrando que somos una asociación seria, a Elisa tenemos que agradecerle porque cada oportunidad que ve lucha por todas nosotras y lucha por el grupo, es una gran líder y encuentra proyectos para hacer crecer a la asociación”.

La familia de Mujeres con Iniciativa no estaría completa sin Yolanda Solana González, abogada y litigante, dueña de Galialex, empresa de marketing digital que se dedica al posicionamiento SEO y desarrollo de páginas webs. Yolanda es la que lleva todo el apartado jurídico de la asociación desde hace cuatro años y nos comenta que Mujeres con Iniciativa es un grupo diferente a comparación de otros. “Estoy en otras asociaciones, pero esta se diferencia mucho de las demás, por las actividades que se hacen, la labor de la

junta directiva, el apoyo entre todas, todo lo que hace Elisa para crecer juntas, nos llevamos bien entre todas, no hay competencia. Sabemos que a veces es complicado de compatibilizar y cuesta trabajo poder desarrollar nuestros negocios en general porque muchas somos madres y el apoyo del grupo se agradece muchísimo. El hecho de no tener ayuda por parte del gobierno hace que nuestra labor tenga doble mérito, Todo lo que hacemos es movido por una cuota anual por asociación y con eso hacemos todo, hacemos mucho con poco. Elisa es el pilar fundamental, no puede faltar, está claro que no sería lo mismo sin ella, ve cosas en tí que incluso tu no ves, te anima a hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer. Es una líder no una jefa, ayuda”.

Por último, pero no menos importante, hablamos con Cristina Gutiérrez Mathen, la integrante más joven del grupo, asociada desde el 2018 y gerente de la Imprenta Ilusión. “Mi negocio es mucho más que una imprenta. Nuestro punto más fuerte son las empresas y eventos de todo tipo. Realizamos personalización de camisetas, tazas, regalos, chapas. Hacemos flyers, tarjetas en diversos materiales y en pequeños y gran formato y mucho más. Me siento orgullosa de estar en Mujeres con Iniciativa porque detrás de este grupo hay personas que valen mucho en todos los sentidos, tanto en lo profesional como en lo personal. Hay mujeres maravillosas y todas con gran corazón. Elisa me parece una mujer todoterreno, te demuestra que no hay barreras ni dificultad que se anteponga, que se puede con todo. Me encanta la ilusión que pone a todo lo que hace, desprende mucha alegría y fuerza y eso se contagia”.