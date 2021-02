La iniciativa empresarial en Granada tiene nombre de mujer

2020 fue el año que duró cien años, lo que ha provocado que nuestra percepción del tiempo se haya visto afectada. Pero apenas ha pasado un lustro desde 2015, año en el que irrumpió con fuerza en nuestro país el networking, una moda empresarial importada, como indica su nombre indica, de Estados Unidos, que proponía la reunión de empresarios (otra cosa ya casi hemos olvidado) para crear sinergias que redundasen en un beneficio mutuo.

Quien no ha olvidado aquel año es Elisa Campoy, pues fue fue entonces cuando decidió poner en marcha Mujeres con iniciativa, una asociación de mujeres empresarias que tiene su base precisamente en el networking. "A mí aquello del networking me gustaba", rememora Campoy, actual presidenta, "pero quería hacer algo diferente", puntualiza.

Y ese punto diferenciador pasaba para Campoy por la perspectiva de género, pues como ella misma explica, muchas de las empresarias que iban a esos eventos combinaban su faceta empresarial con la familiar. "El primer problema que vi fue el de la conciliación laboral, pues muchas de las empresarias son también madres y tienen una carga familiar", recuerda Campoy sobre los motivos que le llevaron a levantar esta asociación.

La asociación es una “red de contactos” entre las inscritas, según su presidenta

Desde aquella primera piedra, Campoy y sus compañeras no han dejado de trabajar hasta construir una comunidad que ha rebasado su carácter regional inicial, pues ya cuentan con una delegación en Jaén y tienen en stand by la apertura de otra en Málaga, a la espera de que el coronavirus dé un respiro.

Este crecimiento exponencial no es obra únicamente de Campoy. Junto a ella trabajan las más de sesenta asociadas que forman Mujeres con iniciativa (hay muchas más aunque el proceso de incorporación también se ha visto frenado a causa de la pandemia), las mismas que se ayudan mutuamente para salir todas ganando, pues como explica su presidenta, la asociación es, ante todo, “una red de contactos”, en la que todas se tienden la mano cuando hace falta y se facilitan las herramientas necesarias para impulsar sus respectivas empresas.

Y una forma fundamental para tender esos puentes es con el networking. Aunque el Covid-19 ha obligado a hacer las reuniones telemáticas, normalmente las empresarias se reunían en el salón de plenos de Cámara de Comercio "para presentar nuestros proyectos, ofrecer formación, presentar nuestra asociación a nuevas invitadas,..." explica la presidenta de Mujeres con iniciativa, quien añade que un factor fundamental de la agrupación es el personal, pues ella es firme defensora de que "si estás bien personalmente vas a conseguir alcanzar tus objetivos profesionales".

Por este motivo, su actividad termina por rebasar lo estrictamente profesional y las actividades de la asociación abarcan otras áreas como la social, con el evento solidario que realizaron en beneficio de Calor y Café que el pasado año se quedó sin realizar debido a la pandemia.

La combinación a partes iguales del componente empresarial y el humano parece funcionar a la perfección. Quizá así se explique el innegable éxito que está teniendo la asociación feminista. En poco más de seis años, Mujeres con iniciativa ha pasado de una pequeña asociación granadina a dar el salto a las ya mencionadas delegaciones malagueña y jienense, y ahora la asociación tiene puestos los ojos en cruzar el océano y tender lazos con Colombia.

A finales de febrero, Mujeres con iniciativa realizará un encuentro (virtual) con sus homólogas sudamericanas. "Allí se ha aprobado ahora la Ley de emprendimiento y queremos establecer sinergias con las empresas de allí", argumenta Campoy sobre el motivo de esta reunión telemática.

Mujeres con iniciativa realizará una reunión telemática con empresarias colombianas para "establecer sinergias"

Esta reunión es también significativa del cambio que ha sufrido en los últimos años Mujeres con iniciativa. No solo ha pasado de ser una pequeña sociedad local a establecer lazos con empresarias de otro continente, sino que se ha tenido que adaptar a un entorno que ha cambiado a velocidad abismal a causa de la pandemia. Como explica Campoy, con la llegada del confinamiento y el estado de alarma, "hubo que pararlo todo, porque el 25 de marzo teníamos preparada la inauguración de Málaga, pero dije que no podíamos pararlo y ahora estamos viendo cómo podemos reactivarlo pero cambiando el escenario", dice la presidenta para que afirmar este fue el inicio de la conversión digital que ahora se está produciendo en la asociación, que ha cambiado el salón de plenos de Cámara de Comercio por la plataforma Zoom, pero sin que eso signifique un cambio sustancial en su forma de actuar, porque, como asegura Campoy, están ayudando a las asociadas de mayor edad a manejar las redes sociales para no quedarse atrás.

Porque, casi seis años después, el espíritu de Mujeres con iniciativa sigue siendo el mismo.