'The Flash' se convertirá en la serie más larga del Arrowverso y 'Superman & Lois' tendrá tercera temporada

La cadena estadounidense The CW ya ha confirmado que las series basadas en los personajes de DC Comics continuarán su andadura (o en el caso de Flash, su carrera) con la renovación de estas para nuevas temporadas. La historia conjunta que tuvo lugar en la llegada de la serie de 'Arrow' y que da nombre a este universo compuesto por todas las series declarado como Arrowverso tendrá más historias para componer el puzle.

'The Flash' tendrá su novena temporada mientras que la que ha sido la última sorpresa de la plataforma, 'Superman & Lois alcanzará su tercera entrega. Las aventuras del velocista Barry Allen, interpretado por Gustin Grant, ya son son las más duraderas de las diseñadas por la cadena, puesto que el fundador de todo el universo coral, Arrow, tuvo un total de ocho temporadas. Aún quedaban dudas sobre su renovación puesto que el año que viene Warner Bros. estrenará 'The Flash' en cine, con Ezra Miller a la cabeza, y parecía que su convivencia en series y películas, tras el bonito cameo que tuvo lugar entre ambos, podría estar en peligro. Pues bien, ya se sabe que no es así.

No son las únicas renovaciones de la cadena, ya que también tendremos nuevos episodios de 'All American' (temporada 5), 'Kung Fu' (temporada 3), 'Walker' (temporada 3), 'Riverdale' (temporada 7) y 'Nancy Drew' (temporada 4).

Esto deja en el aire la continuidad de otras series de DC como 'Batwoman', 'Legends of Tomorrow', 'Stargirl' (cuya temporada 3 todavía no se ha estrenado) y 'Naomi' (que se encuentra en plena emisión de su temporada inaugural); así como otros dramas sobrenaturales como 'Legacies', 'Embrujadas' o 'Roswell', entre otros.

Por otro lado, estamos en un momento un tanto delicado para TheCW, cuyas empresas matrices (WarnerMedia y Paramount) están valorando su posible venta en un momento de gran transformación para la primera. Los cambios de estrategia en el streaming ha limitado bastante las fuentes de ganancias de la cadena, de ahí el que se antojen algo más prudentes de lo habitual en su estrategia de renovación conjunta.