La filtración de 'Doctor Strange: En el multiverso de la locura' que pone patas arriba el Universo Cinematográfico Marvel

El último tráiler de la película del hechicero supremo de Marvel hizo saltar todos los indicadores de hype de los fans de las historietas ahora producidas por Disney. Una misteriosa voz hizo su aparición en el último adelanto de la cinta y las teorías apuntaban a que se trataba del Profesor Charles Xavier interpretado por Patrick Stewart de la saga X-Men de Fox.

Los fans tenían dudas al respecto puesto que tan sólo se escucha la voz del personaje y no parece exactamente la voz de Stewart, pero el actor cometió el error de compartir su sorpresa con unas declaraciones en las que aseguraba que "Ni siquiera reconocí mi propia voz. Sonaba diferente. Y me sorprendió que hubiera tantas teorías, porque solamente se veía la parte de atrás de mi hombro y creo que un poco del lóbulo de mi oreja, nada más".

Richie Palmert, productor de la película, trató de salir al paso intentando calmar el entusiasmo en torno al posible regreso del líder de los X-Men en su versión más longeva (recordemos que en las precuelas el encargado de dar vida al personaje fue James McAvoy) echando balones multiversales fuera: "Si se introdujesen en el futuro, tendrían más lazos con los personajes del UCM en vez de simplemente replicar lo que pasa en los cómics".

La cuestión es que, como viene sucediendo en las últimas entregas de las películas del Universo Cinematográfico Marvel siempre hay algo de información que termina fugándose de manera accidental. Es el caso de lo sucedido recientemente con la revista Empire. En la descripción de una fotografía el texto apunta a que el consejo de sabios de los cómics que mueve los hilos del multiverso, los Illuminati, harán su aparición en la esperada secuela de 'Doctor Strange'.

The Illuminati is confirmed to appear in ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’ 👀



(via @empiremagazine) pic.twitter.com/XkZMffvXf4