De 'Indiana Jones' al 'Joker': Siete momentos improvisados en la historia del cine

Hay muchas situaciones en el rodaje de una película donde los actores tienen libertad para improvisar sus escenas. En ocasiones no suponen un gran cambio dentro de la película, otras en cambio, pasan a la historia del cine. Aquí hay reunidos siete ejemplos de estas icónicas improvisaciones que han marcado la diferencia en el mundo del cine.

Joker en 'El caballero Oscuro'

El tristemente fallecido Heath Ledger regaló al público la mejor actuación de su corta carrera en esta película de Christopher Nolan. El actor australiano conectó tanto con el villano de Batman, que no dejó de estar bajo su piel en todo momento. En esta escena de la película, cuando a Gordon (Gary Oldman) le informan de su ascenso y el cuerpo de policía rompe a aplaudir, Ledger decidió unirse sin previo aviso, dando este escalofriante resultado.

El disparo en 'Indiana Jones'

En la primera película de la mítica saga de aventuras, Indiana Jones se enfrenta a un enemigo con un magnífico dominio de la espada. Originalmente, la escena mostraba un feroz combate entre el protagonista y el villano, pero Harrison Ford se encontraba muy enfermo ese día, y le dijo a Steven Spielberg que sería incapaz de realizar la pelea. En su lugar, propuso que Indiana Jones solucionara el conflicto con un simple disparo, quedando como uno de los momentos más divertidos de la película.

Una depilación muy real

La delirante película de Judd Apatow cuenta con una cantidad tremenda de humor y chistes maravillosos, pero para el recuerdo de todos quedó esta escena, en la que Steve Carell accedió a depilarse el pecho con cera caliente de verdad. Se usaron tres cámaras para filmarlo, de modo que no se perdiera la acción ni tampoco las reacciones de los actores, que realmente no podían aguantarse la risa.

Una emotiva despedida

‘Vengadores: Infinity War’ fue una película de superhéroes histórica, sobre todo si tenemos en cuenta que al final el villano Thanos (Josh Brolin) vence a los vengadores y acaba con la mitad de la vida del universo. Uno de los afectados fue Peter Parker (Tom Holland), que se deshizo en polvo en los brazos de Iron Man (Robert Downey Jr.). Todas las líneas de Holland en esa escena fueron improvisadas a petición del director Joe Russo, que simplemente le dijo: “actúa como si no te quisieras ir”.

DiCaprio desencadenado

Quentin Tarantino es un director conocido por construir grandes personajes y sacar lo mejor de los actores que los interpretan. En su séptima película, ‘Django desencadenado’, Leonardo Dicaprio interpreta al malvado esclavista Calvin Candie, que en una escena da un furioso puñetazo sobre la mesa. Lo inesperado fue que el actor golpeara también un vaso de cristal y se cortara la mano, pero DiCaprio decidió continuar con la escena a pesar de la abundante sangre. Al terminar la escena, todo el equipo le dio una sonora ovación.

Un monólogo para la historia

‘Blade Runner’ fue y sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, llena de momentos icónicos y con unos personajes que ya son parte de la historia del cine, como el blade runner Rick Deckard (Harrison Ford) y el replicante Roy (Rutger Hauer). Este último protagoniza la escena más recordada de la película, el monólogo donde un moribundo Roy recuerda algunos momentos importantes de su vida. Hauer se ciñó al guion en la mayor parte del monólogo, pero improvisó una frase que será recordada para siempre: “Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”.

La locura en 'La naranja mecánica'

Stanley Kubrick era uno de esos cineastas que no se conformaba con algo menos que la perfección en todas sus películas. En esta escena de ‘La naranja mecánica’, una de las más duras e importantes de la película, el director no paraba de repetir la toma una y otra vez porque no terminaba de convencerle. En uno de los descansos, le sugirió al actor Malcolm McDowell que cantara, a lo que él respondió que solo se sabía una canción. Al final de la toma, Kubrick encontró justo lo que estaba buscando.

