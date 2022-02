De 'La Isla Mínima' a 'Solas': Cinco películas imprescindibles para celebrar el día de Andalucía

El cine andaluz es un activo cultural a veces infravalorado en el panorama andaluz. Tanto directores como las películas que se ruedan en la tierra componen algunos de los mejores títulos de la historia de la cinematografía española.

Por Andalucía han pasado todo tipo de géneros, desde el spaghetti western de Sergio Leone en la trilogía del dólar a la predominancia actual del thriller, que ha encontrado en el arraigo cultural de estas historias una baza para tratar las inquietudes humanas desde un punto de vista perverso. En esta lista podrás encontrar cinco películas del siglo XXI para celebrar el día de Andalucía, todas comandadas por directores andaluces:

La Isla Mínima (2014)

La película del director sevillano Alberto Rodríguez es la tercera película de la historia con más premios Goya, un total de 10 de 17 nominaciones. Transición española, dos policías de Madrid son enviados a un pequeño pueblo del sur en las marismas del Guadalquivir, donde han desaparecido dos chicas adolescentes. Los policías no solo deberán hacer frente a un despiadado asesino, sino que deberán aprender a trabajar juntos a pesar de sus opuestas ideologías.

Disponible en: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney +

Intemperie (2019)

El lebrijano Benito Zambrano dirige este fantástico thriller rodado en Granada y con un Luis Tosar pletórico en su papel protagonista. Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

Disponible gratis en RTVE Play

Mi querida cofradía (2018)

La opera prima de Marta Díaz, nacida en Ronda, es una comedia que se rodó en el propio pueblo malagueño. Carmen lleva más de 30 años desviviéndose por la hermandad de su pueblo y su sueño es convertirse en hermana mayor de la misma, siendo esto algo utópico en un círculo social aún en la actualidad representado por hombres principalmente. Después de producirse una votación, Ignacio es elegido hermano mayor y, tras un desafortunado accidente, Carmen lo deja inconsciente y tiene que esconderlo en su casa. Todo se complica cuando su hija discute con su marido, actual alcalde del pueblo, y decide volver a casa de su madre.

Disponible gratis en RTVE Play

Caníbal (2013)

La película del ejidense Manuel Martín Cuenca es un contenido thriller rodado en las calles de Granada. Carlos (Antonio de la Torre) es el sastre más prestigioso de Granada. Un hombre respetable. Sus pasiones son el trabajo y sobre todo la comida, pero no come cualquier cosa: se alimenta de mujeres desconocidas, con las que no tiene ningún vínculo emocional. Esa situación cambia el día en que conoce a Nina, una joven rumana que busca desesperadamente a su hermana gemela, que ha desaparecido hace unos días.

Disponible gratis en RTVE Play

Solas (1999)

Un año de diferencia con el nuevo siglo no podía dejar fuera uno de los mejores dramas de la historia del cine español. La película de Benito Zambrano fue un antes y un después en la cinematografía andaluza. Ganó el premio del público en Berlín y cinco premios Goya, lo que impulsó el nuevo cine andaluz hasta hoy día.

María (Ana Fernández) malvive en un oscuro apartamento de un barrio miserable, trabaja eventualmente como chica de la limpieza y, casi con cuarenta años, descubre que está embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad es tan grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre (María Galiana), que ha consumido su vida al lado de un hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera el consuelo de tenerla cerca. Con motivo del ingreso de su marido en un hospital, la madre visita a María en su apartamento y conoce a un vecino viudo (Carlos Álvarez) que vive con su perro. La relación que se establece entre estos tres náufragos alivia sus soledades y deja una puerta abierta a la esperanza.

Disponible en Filmin