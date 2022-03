Sydney Sweeney se une a Dakota Johnson en el reparto de 'Madame Web', la nueva película de Sony y Marvel

Sony Pictures continúa dando forma a su propio universo arácnido ampliando el reparto de la futura película relacionada con el mundo del lanza telarañas, 'Madame Web'. Y es que, según reporta Deadline, la joven celebridad conocida por 'Euphoria' y 'The White Lotus', Sydney Sweeney, coprotagonizará la nueva película de la compañía junto a Dakota Johnson ('Cincuenta Sombras de Grey', 'Suspiria') en la primera película en la que interpreta a una super heroína. Johnson protagonizará la cinta interpretando a Madame Web, mientras que el papel de Sweeney no ha sido relevado.

Debido al aspecto físico de la joven Sweeney y las historias del arácnido en los cómics se teoriza con que la actriz que ha marcado un antes y un después en su carrera con su papel en 'Euphoria' podría interpretar a Gwen Stacy. El personaje ya ha hecho acto de presencia en las cintas del arácnido hasta en tres ocasiones en el cine: En 'Spider-Man 3', de la trilogía de Sam Ramy, una joven por entonces desconocida, Bryce Dallas Howard, interpretó al personaje; En 'The Amazing Spider-Man' Emma Stone dio vida a la versión más icónica de Gwen en una historia que trata su dolorosa muerte; Mientras que en 'Spider-Man Into The Spider-Verse' el personaje hace su aparición en su versión más súper heroica, Spider-Gwen.

No sería un disparate pensar que Tom Holland, que recientemente aseguró querer dejar su legado como principal arácnido a Miles Morales o a una mujer termine legando el manto a Sweeney, que se encuentra en el hasta ahora momento culmen de su carrera como actriz y podría encontrar en el Universo arácnido una nueva oportunidad para hacer seguir creciendo su figura dentro de la industria.

Madame Web

El personaje es un pilar en las historietas arácnidas puesto que cuenta con la posibilidad de interconectar a los Spider personajes de los distintos universos que existen en los cómics de la franquicia.

Cassandra Web nació en Salem, Oregón. Desde que era solo una niña, comenzó a tener visiones de sus habilidades como clarividente. Los poderes fueron aumentando a medida que los utilizaba de manera habitual. Ciega desde su nacimiento, Cassandra descubrió que sus habilidades psíquicas compensaban sobradamente su ceguera y terminó convirtiéndose en médium profesional.

S.J. Clarkson ('Collateral') será la encargada de dirigir la película a partir de un guion de Matt Sazama y Burk Sharpless ('Morbius'). La experimentada realizadora ha dirigido anteriormente numerosos episodios de series (algunas de Marvel Television) como 'Heroes', 'Dexter', 'Banshee', 'Bates Motel', 'Jessica Jones' o 'The Defenders'.