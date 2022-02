Tom Holland confirma su retiro temporal tras el estreno de 'Spider-Man' y 'Uncharted'

Como Spider-Man entre edificios, el joven Tom Holland lleva saltando entre franquicias y taquillazos desde los 11 años y parece ser que se al joven se le ha agotado el lanza telarañas y necesita un descanso inmediato. El británico ha estrenado casi simultáneamente 'Spider-Man: No Way Home' y 'Uncharted' de la mano de Sony en ambas ocasiones y parece que después de su primera incursión en el mundo de las series su próximo papel será más contemplativo y descansado.

Desde 'Lo imposible' con Bayona el joven no ha parado de trabajar. El momento de inflexión fue lograr el papel para Spider-Man desde su primera incursión en 'Capitán América: Civil War', después de ser reclutado por el que luego fue su mentor, el Iron Man de Robert Downey Jr.

Durante la promoción de 'Spider-Man: No Way Home' anunció que estaba pensando en tomarse un descanso para "formar una familia", palabras que sorprendieron a los espectadores puesto que tan sólo tiene 25 años. Tras el estreno de 'Uncharted', el británico ha decidido rodar una nueva serie con Apple TV+ para después tomarse un descanso y, lo más importante, para replantearse su vida. "Voy a rodar una serie para AppleTV+ llamada 'The Crowded Room', y estoy muy entusiasmado. Pero puedo decir con seguridad que después de terminar esta serie me tomaré un descanso', explicó el actor en una entrevista con CinePop.

"Ni siquiera sé si quiero ser actor. Empecé a actuar cuando tenía 11 años, y no he hecho nada más, así que me gustaría intentar hacer otras cosas", venía avisando Holland en una entrevista hace meses donde se venía insinuando su retiro. "Genuinamente, creo que estoy teniendo una especie de crisis de mediana edad... a los 25. Es como tener una pre-crisis de mediana edad."

Los tiempos no cuadran

El Peter Parker del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ha experimentado una especie de soft reboot tras su última película. Es decir, el personaje es el mismo pero ya no tiene el mismo estatus en su universo compartido, porque, según como terminó la última cinta, nadie recuerda su identidad.

Se conoce que el actor tiene un contrato para una trilogía más del trepamuros además de algunas apariciones puntuales en otras películas del UCM. La cuestión es que habló de que su regreso se daría en tan sólo dos años. Dos años desde el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' supone que su próxima aparición en el Universo de Marvel sería en diciembre de 2024, por lo que los rodajes que se llevarían acabo con mucho tiempo de antelación (aún más teniendo en cuenta que sería en otra súper producción de Marvel y Sony), más el tiempo de rodaje y promoción de la nueva serie en Apple TV+ dejarían apenas sin descanso a Tom.