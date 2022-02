'Uncharted' ya es una franquicia para Sony después de arrasar en taquilla

El género de aventuras sigue marcando la agenda de los cines del mundo y 'Uncharted' es el último ejemplo. Las apabullantes cifras monetarias recaudadas por la firma se imponen a las malas reseñas de la mayoría de la critica, que señalan a la película como falta de originalidad, al que parece que los espectadores no comparten.

Sony parece pensar ya en la continuación de esta entrega que, según Tom Holland, tendrá que ser tras su retiro reflexivo anunciado tras el estreno de 'Uncharted' y el rodaje de una nueva serie para Apple TV+. El británico confirmó recientemente que se retirará durante una temporada de la interpretación para dedicarse a sí mismo.

Desde su estreno en España la película se ha agarrado a la pole como hace unos meses lo hiciera 'Spider-Man: No Way Home', también obra de Sony. Pero es que al otro lado del charco Tom Holland y Mark Wahlberg están consiguiendo ser la gallina de los huevos de oro que todo estudio desea, y es que la película cerró sus primeros días en cine llegando hasta los 51 millones de dólares en Estados Unidos, siendo el montante total 139 millones en todo el mundo.

Por lo tanto, mientras continúan con el desarrollo de varias películas de superhéroes del universo arácnido, en el estudio tienen claro que 'Uncharted' es su nueva franquicia. Según recoge Deadline, Tom Rothman, CEO de Sony Pictures, ha enviado un correo a toda la compañía celebrando el éxito de 'Uncharted' y dando a entender que la primera entrega tendrá una continuación. "Con más de 100 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial en solo un fin de semana y un 90% de la audiencia en Rotten Tomatoes, 'Uncharted' ya es una nueva franquicia de exitosas películas para la compañía. Esto marca una gran victoria para cada una de las divisiones de la empresa, ya que este film fue nuestra primera gran producción que tuvimos que poner en pausa completamente por la llegada del COVID, pero perseveramos para finalizarla y a la audiencia le encanta. Además la hemos comercializado y distribuido con entusiasmo estratégico en todo el mundo, a pesar de la pandemia".

Parece que el estudio ha logrado romper con la maldición de las películas basadas en vídeojuegos, que no suelen tener muy buena acogida y terminan siendo canceladas, como fue el caso de la cinta basada en 'Assasin's Creed'. Sin embargo, tras este mensaje del CEO de la compañía parece ser que Ruben Fleischer, cineasta que dirigiese 'Venom' y que ahora se ha puesto tras las cámaras de 'Uncharted' cumplirá sus deseos. El director ya hablaba esperanzado de una posible secuela. "No puedo evitar tener la esperanza de que hagamos una secuela", decía Fleischer también a Deadline. "Creo que Sony es apropiadamente supersticiosa y no planea las cosas sin saber cómo serán recibidas", añadía a la espera de una reacción por parte de la casa que no se ha hecho esperar.