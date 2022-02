'Bioshock', 'Fallout' o 'Halo': Las plataformas de streaming apuestan por la adaptación de videojuegos

Las películas, las series y los videojuegos tienen una larga trayectoria compartiendo franquicias. En las primeras tres décadas desde que los videojuegos se asentaran en los hogares de medio mundo, lo más común era que aquellos títulos cinematográficos de mayor éxito acabasen teniendo su versión interactiva. Así sagas como Star Wars, Indiana Jones o Rambo llegaban a máquinas como Amstrad, Spectrum o Nintendo NES.

Pero con el tiempo se le ha dado la vuelta a la tortilla. Atrás quedan aquellos primeros intentos de llevar al cine franquicias interactivas. Obras que dan dolor de cabeza con solo pensar en ellas, como la película de Super Mario o la pobre adaptación que hizo Uwe Boll de la saga Alone in the Dark. Todo eso está cambiando, y un claro ejemplo lo tenemos en la reciente versión cinematográfica que Sony ha realizado de una de sus marcas más reconocidas, Uncharted.

Por este motivo es lógico que los grandes servicios de streaming quieran incluir este tipo de producciones en su catálogo. Un ejemplo reciente lo tenemos en Netflix, que recientemente lanzó Arcane, una serie basada en el universo de League of Legends y que obtuvo una gran recepción por parte de los usuarios, ha decidido incluir la adaptación de varias franquicias más en su hoja de ruta. De esta forma tenemos que Amazon o HBO también quieren apostar por este tipo de contenido.

A continuación se presentan algunos de estos proyectos.

Bioshock

Hace algo menos de dos semanas, las cuentas oficiales de Netflix en Twitter, lanzaban la noticia de llevar a formato película el universo submarino creado por Ken Levine. Producida por Vertigo Entertainment y Take-Two, pretenden adaptar de la forma más fiel posible este fantástico mundo que cuenta con una legión de seguidores.

Si se te han taponado los oídos es porque has entrado en Rapture. La saga 'BioShock' tendrá una adaptación a película, would you kindly...? pic.twitter.com/tWZRBQXHvr — Netflix España (@NetflixES) February 15, 2022

It Takes Two

Josef Fares, cineasta frustrado que reconvirtió su carrera migrando hacia los videojuegos, realizó el que se llevó el premio a mejor juego del año en la pasada edición de los The Game Awards. It the Two, un videojuego en el que una fantástica historia se mezcla con una buena jugabilidad cooperativa, encandiló al público desde el día de su lanzamiento. Ahora la productora dj2 Entertainment ha llegado a un acuerdo con Hazelight Studios, responsables de desarrollar el juego, para llevar tanto a cines como a televisión esta historia. De momento se sabe poco más, solo que los guinistas Pat Casey y Josh Miller han sido elegidos para escribir esta adaptación.

Fallout

La popular saga de videojuegos desarrollados por Bethesda Softworks llegará en formato serie de la mano de Amazon. La producción comenzará este año 2022. Cuenta con productores como Geneva Robertson-Dworet, conocido por participar en la última adaptación cinematográfica de la franquicia Tomb Raider. Recientemente se ha anunciado que uno de los protagonistas estaría encarnado por el actor Walton Goggins, al que ya pudimos ver en películas como Los Odiosos Ocho.

Halo

Con fecha para el 24 de marzo, esta serie que adapta esta reconocida saga espacial llegará a Paramount +. Es cierto que esta plataforma no se encuentra disponible actualmente en España, pero se preve que la habiliten a lo largo de los primeros meses del año.

Tras el reciente lanzamiento del videojuego Halo Infinite, esta versión llega con un aspecto muy fiel a la saga. El actor Pablo Schreiber se enfundará el traje del jefe maestro para darle vida. A la vez actores como Natascha McElhone, Charlie Murphy o Yerin completarán completan el elenco que dará vida a esta serie.

Disco Elysium

Este laureado videojuego indie pretende llegar a las pantallas doméstica de la mano de Amazon y dj2 Entertainment. Esto se hizo oficial hace ya un año, pero no ha sido hasta ahora que se ha empezado a mover ficha por parte de las partes involucradas. El videojuego nos presenta un ciudad llena de pobreza, crimen y corrupción, azotado por el intento fallido de implatación de un sistema comunista. Como apunte el guion fue escrito por el escritor estonio Robert Kurvitz.

Mass Effect

Si nos ponemos a enumerar las grandes sagas de ciencia ficción espacial que hay en los videojuegos, uno de los primeros que nos viene a la cabeza es Mass Effect. Las andanzas del o la comandante Shepard son conocidas entre los fans de las naves espaciales. Amazon es conocedora de la fama de esta franquicia, con lo que ahora se especula con la llegada de una versión seriada. De momento no hay nada resuelto, pero el propio Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman y más recientemente a Geralt de Rivia en la adaptación que Netflix hizo de The Witcher, estaría interesado en interpretar un papel en esta serie.

Life is Strange

Un género que se presta a que sea convertida en película o serie es el de las aventuras gráficas. Su alta carga narrativa hace que sea interesante optar por otros medios. Por eso, Legendary Digital Studios estaría en conversaciones con Square-Enix para llevar a la plataforma de Amazon una adaptación de su franquicia Life is Strange. De momento no se sabe cuando se empezará la producción.

The Last of Us

El popular juego post apocalíptico de Naughty Dog está ya en fase de rodaje. Pedro Pascal y Bella Ramsey, que interpretan a Joel y Ellie respectivamente, encabezan un elenco formado por nombres como Gabriel Luna, Jeffrey Pierce o Anna Torv. El lanzamiento, a través de HBO Max, se producirá a lo largo de 2023. Aseguran que la serie estará a la altura de los videojuegos, algo que puede ser cierto, teniendo en cuenta que el propio director del juego, Neil Druckmann, dirigió uno de los capítulos.

Tomb Raider

Con ya 3 películas a su espaldas y con otra en camino, las aventuras de Lara Croft no para de tener adaptaciones para la gran pantalla. Netflix anunció recientemente que pretende lanzar una serie animada de Tomb Raider. Hasta el momento se conoce que la productora Legendary está trabajando en el proyecto y que la historia se situará justo después de la última trilogía que se lanzo en formato videojuego.

Sonic Prime

El popular erizo de Sega está más activo que nunca. Ya triunfó con la película lanzada en 2020, que contó con Jim Carrey en el papel antagonista del Doctor Robotnik. El pasado junio fue el 30 aniversario desde su nacimiento y para celebrarlo lanzaron los nuevos proyectos que estaban preparando. Por un lado presentaron el tráiler de la segunda parte de la película, que llegará a los cines el 1 de abril. Por el otro también dieron a conocer el nombre de la serie que estaban preparando junto a la plataforma Netflix que finalmente se llamará Sonic Prime. De momento no hay mucha información, solo que saldrá a lo largo de 2022.