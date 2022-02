Afortunado caleidoscopio de imágenes

La Pescadería retoma su programación tras las muestras que han cubierto los actos conmemorativos de los veinticinco años como sala de exposiciones. Lo hace, además, con la obra de un importante pintor granadino, Pedro Cuadra, miembro por derecho de ese esclarecedor y numeroso grupo de artistas granadinos que, en estos momentos, forman parte de la mejor plástica española y están presentes en los más significativos círculos artísticos. En Granada, la cultura en general y el arte en particular, no es un episodio de segunda fila y se suceden, sin solución de continuidad, hechos de capital importancia que redundan en una puesta en escena permanente y con los máximos apoyos. Por eso, el número de artistas es grande en cantidad y, sobre todo, en calidad y las instituciones – Universidad y Diputación, principalmente - trabajan, con ahínco, para que el resultado sea una realidad y no el fruto de extrañas casualidades.

Pedro Cuadra fue alumno de la Facultad de Bellas Artes de Granada, esa magnífica factoría donde se genera motivación, cuidado, energía, intención, sabiduría, compromiso… y lucidez para que el antiguo Manicomio de Granada – la sede de la Facultad – no sea sólo una fábrica de hacer futuros Profesores de Instituto sino para que, además, surjan numerosísimos artistas de primerísima magnitud, bien formados, bien motivados y con las perspectivas hacia la profesión artística perfectamente consolidadas. Tras la terminación de los estudios afrontó, con decisión, la carrera artística y, ahora, se encuentra situado en lo mejor de la escena creativa; pisando con fuerza los mejores estamentos y produciendo una obra apasionante, de muchos enteros y calidad contrastada. Su reconocimiento como pintor es unánime y ha conseguido premios de importancia tanto a nivel nacional como internacional – fue finalista del Laguna de Venecia, uno de los más importantes del mundo sobre el dibujo y, junto a otra granadina, Belén Mazuecos, los dos únicos españoles entre más de diez mil participantes -.

La pintura de Pedro Cuadra es importante de principio a fin. Se sustenta en un dibujo poderosísimo, en unas estructuras compositivas muy bien delimitadas y en un concepto perfectamente estructurado para que defina sus líneas artísticas conformantes. Además, su obra manifiesta un conocimiento exacto de la realidad artística actual. No se deja llevar por los efectismos miméticos de tantos como buscan en la figuración un fotorealismo virtuoso que sólo conduce a epidérmicos resultados, a falsas empatías para los que sólo se conforman con concreciones superfluas y fáciles argumentaciones emocionales. Por sus cuadros discurre una amplísima galería de imágenes que, solas o en grupo, desentrañan nuevos universos significativos. Se vale de composiciones figurativas, generadas desde fotomontajes digitales que él, más tarde, pinta, para formar una suerte caleidoscópica que abre las perspectivas semánticas y organiza una nueva realidad, cargada de simbolismos y sustentada en conexiones sutilmente integradas a modo de collage pictórico que provoca máxima inquietud a la mirada.

La perfección técnica que mantiene en todo momento el artista se observa en las permanentes aventuras pictóricas con las que afronta cada pieza. Las grisallas de colores terciarios se complementan con poderosas imágenes llenas de un colorido vibrante que yuxtaponen la forma plástica y deja que la mirada se sitúe en un permanente diálogo de presencias y ausencias, de verdades a medias y de bruscas rupturas que reafirman la propia realidad de lo representado.