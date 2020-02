Los granadinos Belén Mazuecos y Pedro Cuadra, a un paso de la gloria en Venecia

Insistir en la importancia de la creación artística granadina puede hasta resultar cansino. Sin embargo, no por repetido deja de ser menos cierto. No hay nada más que realizar un recorrido por la realidad expositiva española y en varios puntos del mapa nos encontraremos artista relacionados con la plástica granadina ocupando significativos espacios. Paco Pomet nos ofrece una importante muestra en la galería My name's Lolita de Madrid; y Ángeles Agrela será la artista protagonista en el stand de la galería Yusto/Giner en la feria MACO de México. Además, la creadora jienense afincada aquí se prepara para una gran exposición en el Museo de la Memoria de CajaGranada.

Sin olvidar al joven Álvaro Albaladejo, que ocupa espacio en el C3A de Córdoba en una importante exposición con artistas muy significativos del arte nuevo; Belén Mazuecos gana el Premio de Dibujo Gregorio Prieto e inaugura la exposición del certamen el próximo jueves en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. El que dude, todavía, de la trascendencia de nuestro arte no está muy bien ubicado en este mundo. Y, precisamente, Belén Mazuecos, junto con Pedro Cuadra, son dos artistas granadinos que están de ultimísima actualidad. Hagamos un poco de historia.

Uno de los más importantes premios de artes plásticas que existen en el mundo es el Premio de Arte Laguna de Venecia. Al mismo se presentan miles de artistas de todo el mundo. Un jurado de expertos, salidos de los mejores ambientes artísticos de todo el planeta, se encarga de valorar las obras presentadas y una importantísima exposición, nada menos que en los espacios del Arsenale de Venecia, ese que cada dos años sirve de ideal estancia para una parte de la Bienal que se celebra en la bella ciudad de los canales.

Expertos en arte de primer nivel

La edición de este año, la décimo cuarta, ha contado con grandes personalidades para valorar las más de 10.000 obras presentadas: la inglesa Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery de Londres; el arquitecto y diseñador holandés Karel Boozaaijer; el chino Zhao Li, comisario de la 53 Bienal de Venecia; el ruso Vasili Tsereteli, director del Museo de Arte Moderno de Moscú; el americano Erin Dziedzic, principal conservador del Museo de Arte Contemporáneo de Kansas, así como los italianos Riccardo Passoni, director de la Galería de Arte Moderno de Turín; el arquitecto y diseñador Aldo Cibic y Valentino Catricalà, conservador y director de la sesión europea de Art Maker Faire.

De la ingente cantidad de obras sólo 30 pintores han pasado a la final. De todos ellos sólo hay dos autores españoles: los granadinos Belén Mazuecos y Pedro Cuadra. Todo un éxito de capital importancia que deja en evidencia la gran trascendencia de estos artistas granadinos en quien, desde hace tiempo, hemos creído y sabemos de su trabajo callado, serio y riguroso, alejado de las alharacas, exuberancias y tonterías que tanto abundan en el mundo de lo artístico. Se trata de un premio de infinita importancia que abre caminos para canalizar internacionalmente el trabajo de los artistas en un tiempo de muchas carencias expositivas y muy pocas iniciativas.

Mazuecos es profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de Granada y hasta el año pasado dirigía el Departamento de Artes Visuales de la UGR, así como la Madraza. Como artista está en posesión de un lenguaje pictórico particularísimo en el que tras la contundencia formal de un dibujo exacto, elegante y definidor, se descubre un concepto entusiasta que alude a la propia creación artística y al papel difícil que tienen los artistas dentro de ese universo de intereses en el que se encuentra la dinámica artística actual.

La artista granadina sabe conjugar a la perfección un continente de poderosa manifestación técnica -su trabajo con grafitos y acrílicos en blancos y negros, le conceden una contundente particularidad creativa y una realidad pictórica única, personal e intransferible- con un contenido muy estructurado conceptualmente que le hace incidir en muchos de los aspectos que intervienen en el arte del momento.

Cuadra es otro artista importante salido de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Es un pintor de carácter, con un sentido artístico poderosísimo, capaz de afrontar cualquier situación por difícil que esta fuere. Su dimensión pictórica y su dominio de la realidad le lleva a un estamento creativo donde fondo y forma componen un conjunto de intereses artísticos que, al mismo tiempo que dejan traslucir un portentoso sentido de lo real, abarca un profundo cuestionamiento de esa sociedad totalmente condicionada y cuestionable. El creador pinta con un concepto artístico preclaro, entusiasta y convincente y abre las perspectivas de un estamento artístico donde lo mediato y lo inmediato funden sus registros.

Que Mazuecos y Cuadra hayan conseguido acceder a los importantísimos espacios artísticos de esa Venecia fundamental en el arte contemporáneo no nos coge desprevenidos. Sabemos y admiramos la capacidad artística de ambos, la pasión creativa que los anima, así como las poderosas circunstancias de una pintura a la que ellos acceden con apasionamiento y verdad. Con ellos, el arte que se hace en Granada está de enhorabuena.