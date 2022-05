Agenda cultural | Estopa, Pablo Alborán y Taburete llenan de música las calles de Granada

La primavera está a punto de acabarse. Calor y alergia, pero no todo es negativo en la ciudad de La Alhambra. El fin de semana se asoma por la ventana y los planes no cesan para realizar con amigos, familiares, pareja o solos. No hay nada como disfrutar de la cultura, sea en compañía o en soledad.

El buen tiempo acompaña a Granada para vivir los conciertos a pleno pulmón y con ropa ligera. Ya no hay que preocuparse por el abrigo y eso siempre es una buena noticia. Todo comienza este viernes con la gira Diverso de Miguel Poveda en el Palacio de Congresos, aunque el momento más esperado por los granadinos es el dúo catalán Estopa, que actúan en la Plaza de Toros el día 20 de este mes, es decir, en dos días. Para los amantes del rock-indie, la sala El Tren acoge a La Vela Puerca a las 22:00 horas; a Diego Vasallo en la sala Premier y a Santero y Los Muchachos en JJ Taberna, ambos, a las 21:00.

Además, los granadinos están de suerte porque en el Paseo del Salón cantan Derby Motoreta's Burrito Kachimba junto a Carmencita Calavera con entrada libre.

El sábado 21 de mayo está Valeria Castro al son del flamenco en un sitio emblemático como el Balcón de San Nicolás a partir de las 12:00 horas. En el teatro CajaGranada, El Niño de la Hipoteca junto a Muerdo dan un concierto por el ciclo 'Noches de Vanguardia'. Las personas que se muevan al ritmo de hip-hop van a poder disfrutar de Hablando en Plata Squad en la sala Industrial Copera. Otro de los platos fuertes de la noche es el grupo madrileño Taburete, que actúan a las 21:00 en El Tren para que nadie se olvide a qué huele la Luna.

El fin de semana cierra por todo lo alto con el concierto de Pablo Alborán en el Palacio de Congresos a las 21:30 horas. El malagueño no quiso dejar a nadie fuera de su espectáculo y anunció una segunda fecha en la ciudad de La Alhambra. Así que ración doble de Alborán. Repite el lunes en el mismo sitio y a la misma hora.

Las exposiciones siguen estando de moda. 'Mil y una caperucitas' está disponible para todo tipo de público hasta el 27 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal Zaidín Vergeles - Francisco Ayala. No es la única, ya que la 'Exposición bibliográfica y guía de lectura: Contra la guerra, libros por la paz y la no violencia' también sigue abierta en el mismo centro. Y por último, pero no menos importante, la obra de teatro 'El abrigo verde militar' llega este domingo en el Centro Cultural Medina Elvira a las 20:00 horas.

"En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da", dijo hace unos años Antonio Machado, así que ahora solo queda disfrutar.