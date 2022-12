'No será este país', la ópera magna de Alfonso Salazar

Si Miguel de Unamuno inventó el neologismo "nivola" para referirse a sus narraciones ―tales como San Manuel Bueno Mártir o Abel Sánchez― por considerar que no encajaban en el modelo convencional de novela, en el caso de Alfonso Salazar nos encontramos en una situación parecida: al no poderse encuadrar su creación en el género convencional, precisaría otro neologismo. Son las consecuencias de ser un escritor creativo que se aparta de los moldes convencionales. Es la conclusión a la que hemos llegado tras la lectura de la última obra de un escritor difícilmente clasificable. No será este país, quizás la "ópera magna" del autor, ateniendo a sus atrevidos y ambiciosos planteamientos. Asistimos a una recreación de la Historia a lo largo de tres cortes temporales circunscritos a periodos de tiempo altamente representativos de la Historia de nuestro país. Tres momentos suficientemente significativos para hacernos una cabal idea del siglo XX en España. Tal ha sido el acierto del autor a la hora de elegir tres muestras temporales en las que el énfasis no está puesto tanto en los acontecimientos históricos, sino en cómo estos son vividos desde la cotidianeidad, y en el ámbito de diferentes espectros sociales. El énfasis parece estar puesto en la narración del evento histórico por parte de unos personajes sabiamente elegidos. Y ahí es donde Salazar se muestra un maestro a la hora de establecer unos diálogos que dan cuenta de un tiempo que aún perdura en nuestro inconsciente colectivo.

Trayectoria

Salazar, antropólogo de formación y con una obra sumamente original, nos ofrece una mirada privilegiada que profundiza en los imaginarios colectivos y mitos que sostienen y causan la Historia. Ello proporciona al lector una gran amplitud de visión. Quizás la Antropología suponga una de las mejores claves para la comprensión del ser humano y de las sociedades, de la Historia en definitiva.

Tres novelas

A modo de tríptico se nos presentan tres novelas ―Exil Aixoi (Un exilio en Provenza), Mildium y Expaña―, correspondientes a tres tiempos y circunstancias de la historia reciente de de España: Segunda República y exilio, inmediata posguerra y comienzos del siglo XXI.

En Exil Aixois discurrimos entre dos mundos, donde lo real y la memoria juegan entre sí para llevarnos a ese universo del pasado por el que transitamos con latidos de vivos diálogos, amalgama de cotidianeidad y representaciones artísticas. Es como asistir a un baño de Historia o de historias, las evidentes y las agazapadas entre los eventos relevantes. Una experiencia que nos permite burlar el tiempo pasado y llevar al lector a una dimensión con unas claves y atmósfera realmente originales.

Mildium nos traslada a una fantasmagórica tierra fronteriza gobernada por tres mujeres de negro, amas de otra Estigia, dueñas de las vidas o las muertes, según se mire. ¿Felliniana, valleinclanesca, salazariana? ¿Todo a la vez? Mildium es un desfile de prodigiosos personajes cuyo nombre pareciera su mejor descripción. El carácter evanescente del espectáculo circense parece confundirse con la volatilidad de la vida misma. Asistimos a un desfile de acontecimientos de la vida y del circo entreverados de pasiones que se aventan sin pudor. Antesalas de mundos saturnales, de escenas que nos pueden llevar a Oficios de Tinieblas celianos. Y una voz tierna, como clamando en el desierto, la del corazón de Susana hablando con sus padres nuevos. Quizás la voz más cuerda. Pisamos tierras pantanosas en las que finalmente las parcas imponen su voluntad, y vida y muerte se diluyen en un mismo crisol.

En Expaña, la transgresión del tiempo acapara la narración. Pudimos ser otros. El yo y su circunstancia. Otras circunstancias, otros yoes en la historia. Asistimos al baile del tiempo en una suerte de Historia-ficción en la que la Expaña que pudo ser adquiere dimensión de realidad y desde allí es imaginada la España que fue realmente, la histórica, la de la Guerra Civil. Una prosa que se desliza con el sabor de escenas cotidianas, nos lleva a sentir el vértigo de imaginarnos desde otra identidad que no perdió el compás de la Historia. Se suceden conversaciones que barajan los múltiples escenarios y personajes de esa otra Expaña posible, en un universo paralelo que nos estimula y abre el campo de nuestra conciencia para la comprensión de la historia real y la posible.

NO SERA ESTE PAIS es una novela en la que dejarse llevar para disfrutar de una prosa que nos sumerge con maestría en diferentes escenas cotidianas de otro tiempo, con vivos y realistas diálogos entre los personajes, llenos de matices que identifican muy bien el carácter de cada uno de ellos. Se nos ofrece una nueva mirada del mundo y su historia. Esa mezcla entre ficción y realidad aproxima el relato a la verdad. ¿Acaso no puede imaginarse la verdad para llenar los huecos que ha dejado en el transcurrir del tiempo? Rezuma la novela cultura musical y literaria sin olvidarse de la veracidad que encierra lo popular, sus gentes y ambientes. Y algo muy importante, el protagonismo que adquiere la mujer en su papel de madre, tantas veces olvidado, y que sin embargo constituye el sostén afectivo de la humanidad, la urdimbre desde la que todo emana.