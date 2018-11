Acogedora, mágica y con tren: así es Granada en la serie 'Recuerdos de la Alhambra'

"Muchos vienen a Granada para ver la Alhambra. Pero yo he venido a ver otra cosa. Algo más maravilloso que la Alhambra. [...] He venido a ver la magia. Un día Granada tendrá fama por ser una ciudad mágica". Así arranca el primer tráiler de la serie surcoreana Recuerdos de la Alhambra, cuyo escenario principal es Granada. Los 16 capítulos se estrenarán el 11 de diciembre en la famosa plataforma audiovisual.

La ciudad, que acogió su rodaje hace medio año, aparece retratada como un lugar acogedor, mágico y con tren. Sí, sí con tren. Netflix se adelantó cuatro días a la desconexión ferroviaria. El tráiler, publicado por la plataforma el 22 de noviembre, muestra un tren en marcha -con un precioso lago de fondo- que llega a una estación de tren de Granada ficticia. El jefe de producción de la serie en España, Daniel Ojeda, confirma que las escenas se grabaron en Corea del Sur.

El tráiler muestra una impresionante vista panorámica del monumento nazarí tomada desde San Miguel Alto, el interior de la Alhambra -en concreto los palacios nazaríes y la Alcazaba- y algunas de las callejuelas con más encanto de la ciudad. El rodaje, en el que trabajaron casi 200 personas, se realizó en algunos de los espacios más característicos de Granada como la calles Correo Viejo y Calderería Nueva, Puente Espinosa, el Colegio Ave María y la Fuente de las Granadas.

La producción del canal surcoreano de entretenimiento TVN -propiedad de CJ Entertainment- no se podía grabar en otra ciudad porque la guionista, Song Jae-Jung, "se inspiró en espacios granadinos como la Alhambra y éstos no se pueden recrear en otro territorio", señaló Ojeda duranta el rodaje hace unos meses. Jae-Jung (W, The Three Musketeers) escribió el borrador del guión del "thriller de ciencia ficción" mientras se hospedaba en un albergue de Granada.

Recuerdos de la Alhambra tiene como protagonista al famoso actor surcoreano Hyun Bin, que interpreta el papel de un director ejecutivo de una empresa de inversiones llamado Yoo Jin-Woo. Aventurero y competitivo, el protagonista de la nueva serie de Netflix desarrolla un videojuego con el que, a través de unas lentillas, puede luchar con guerreros mozárabes del siglo XV. "De tanto usarlas, empieza a confundir la realidad con la ficción. Luego entra en escena un empresario para comprar el videojuego. Hay una historia de persecuciones", adelantó el jefe de producción de la serie en España.

La trama arranca cuando Jin-Woo se va de viaje de negocios a Granada, y se ve involucrado en un extraño incidente en un antiguo albergue -el mismo donde estuvo la guionista Song Jae-Jung- regentado por la actriz y cantante Park Shin-Hye en el rol de Jung Hee-Joo. El protagonista experimenta entonces un giro inesperado en su vida.

La serie de 16 capítulos, seis de ellos rodados en Granada y en Barcelona, estará dirigida por el conocido director Ahn Gil-Ho. El cineasta coreano también se ha encargado de otras producciones para televisión como Strangers, cuya primera temporada se puede disfrutar en Netflix. El thriller cuenta la historia de un fiscal carente de empatía y una audaz detective que investigan un homicidio vinculado a un caso de corrupción política desenfrenada.