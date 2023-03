Amparo Sánchez: "La Azucarera es un BIC y como ciudadanía nos corresponde un porcentaje"

-La Plataforma Revivir la Azucarera coordina la segunda edición del Festival 100% Mujer. ¿Ha sido difícil organizar un festival de música en un espacio del centro como es la Plaza de la Libertad?

-Hemos tenido la ayuda de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento gracias hemos tenido espacio para poder celebrar el festival. Nuestra reivindicación de la plataforma sigue siendo tener un espacio dentro de la Azucarera que esté acondicionado para que se puedan hacer este tipo de propuestas y muchas otras que estamos lanzando desde la plataforma. No hay un lugar acondicionado para hacer este tipo de eventos, la ciudad lo está reclamando y nosotras al frente.

-Y con independencia del espacio, ¿ha sido complicado contar con artistas como Rozalén?

-A nivel organizativo, esta es la segunda edición en Granada, la cuarta para mí, porque yo ya había organizado dos festivales de este tipo en Barcelona, así que ya contaba con experiencia. Y en cuanto a Rozalén, me ha hecho mucha ilusión que sea cabeza de cartel estaba invitada desde el 100% Mujer y por agenda no había podido participar. Estoy muy contenta porque además de una gran artista, es una buena amiga mía.

-Este pasado mes de septiembre Revivir la Azucarera tuvo que suspender el Foro de la dulzura previsto en el espacio del botellódromo debido al "poco interés por dar valor a espacios abandonados o con poco uso" de la ciudad, aunque luego se pudiera hacer en Quinta Alegre.

-Lo que ocurrió es que el Ayuntamiento finalmente no dio su autorización para hacerlo en el antiguo botellódromo, hoy Plaza Granada Ciudad Deporte, cuando estábamos a muy pocos días de la realización. La asociación de vecinos -que han sufrido mucho en esa zona- tienen miedo de que vuelva a ser un sitio donde se reúna los jóvenes. Entonces tuvimos que cambiar el espacio y eso generó un retraso de un mes. Por eso, insisto, Granada no cuenta con un espacio para hacer este tipo de eventos culturales y como plataforma estamos tratando de buscar solución al problema.

-¿Qué va a pasar con la Plataforma a raíz de la compra del inmueble de la Azucarera por la Universidad de Granada? ¿Tiene algún encaje el proyecto de investigación Azucarera de San Isidro. Recuperación de un Bien de Interés Cultural para desarrollo de una ciudad sostenible de la UGR?

-Efectivamente hemos tenido varias reuniones con la rectora, Pilar Aranda, y con su equipo y también alguna conversación con Juan Domingo Santos, responsable del proyecto. Nosotras, como plataforma, estamos esperando ese famoso Plan Director. También hemos tenido charlas con el Ayuntamiento, porque sin duda es también una institución necesaria para tener este espacio. Creemos que vamos por el buen camino, pero tenemos que seguir presionando para que no se olvide que es un BIC, un bien de interés cultural, y como ciudadanía nos corresponde un porcentaje. Una parte de este complejo, de este patrimonio, es nuestro.

-La rectora ha anunciado que quiere convertir el espacio en un foco investigador y cultural de relevancia que esté funcionando coincidiendo con el quinto centenario de la institución docente en 2031.

-Que lo haya comprado la Universidad es la mejor noticia que podíamos tener como plataforma cuando emprendimos esta aventura de de reclamar algo que estaba realmente abandonado, a manos de fondos buitre. Entendemos también que están gestionando esa compra y buscando los recursos para poder hacer lo que ellos quieren hacer como Universidad. Pero de estos 10.0000 metros cuadrados que ocupa la Azucarera, hay una parte que tiene que estar destinada para la ciudadanía y ahí es donde entramos nosotras y donde vamos a seguir trabajando gracias al apoyo también en nuestras socias. Vamos a seguir reclamando ese espacio para que no se pierda por el camino, como ha pasado otras.

-¿Qué otras veces?

-Bueno, en la historia de todas las ciudades hay ejemplos de bienes de interés cultural que quedan a mano de la instituciones y que no dejan que la ciudadanía pueda gestionar nada.

-En noviembre se anunciaba su nombre para encabezar la lista de los candidatos y en febrero su renuncia en la que hablaba de “una gran frustración y una cierta desilusión”. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Se siente desencantada?

-Como como gestora de proyectos para la ciudad de Granada, estoy más fuerte que nunca. Compaginándolo por supuesto con mi carrera musical. Poder devolver y traer todo lo que he aprendido estos 25 años viajando por el mundo tiene para mí una simbología muy fuerte. Con mi equipo, tenemos una visión muy, muy clara del tipo de centro cultural y social que queremos. Creo que podríamos hacer una aportación muy interesante, siempre escuchando también las demandas de la ciudadanía.

-¿Sin embargo su andadura política hasta la fecha ha sido breve?

-Soy cantante, tengo una discográfica y soy gestora también de esta plataforma. Esa parte de mi de mi vida tendría que dejarla de un lado para ocuparme del tema político. Descubrí que es mucho más complejo de lo que pensaba, tiene unos ritmos muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada en mi profesión, donde hay una fecha, unos acuerdos, hay unos plazos. Con el devenir de los meses me di cuenta que había otras aristas, otros puntos que yo no no era conocida y que me iban a ocupar muchísimo tiempo del que no dispongo. Y, sí, también hubo una cierta frustración, después de ver que dentro de la izquierda, que todos tenemos los mismos valores básicos, hubiera discrepancias y no un acuerdo. Pero, vamos, que te voy a contar, lo estáis viendo vosotros. A las fechas que estamos no hay una propuesta firme de la izquierda con un proyecto para la ciudad, que por supuesto que lo tienen, pero están arreglándose entre ellos. No era mi tema, no era mi ritmo y que no es mi manera tampoco de accionar, porque soy una mujer de acción y lo que digo lo hago.

-¿Se ha sentido fuera de su ambiente?

-Me he visto dentro de de un mundo de un gremio, con el que no me he sentido tan afín y he preferido dar un paso atrás. Igual que en su momento, por petición de las compañeras independientes, porque somos personas que no vamos por ningún partido político, decidí un paso adelante. Queremos hacer cosas por nuestra ciudad, pero eso ya lo puedo hacer desde la plataforma.

-Cuál cree que es el camino que queda ahora hasta las elecciones de Granada se Encuentra?

-Pues la verdad, me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. Sé que siguen hablando y que siguen negociando, pero yo desde primero de febrero y ya me me salí de esas negociaciones para centrarme en el festival y en mi proyecto. La respuesta tiene que darla la gente del equipo de Granada se Encuentra.

-Andaluces por Jaén es tu último proyecto musical que vio la luz a finales de febrero. ¿En qué proyecto artístico se encuentra ahora?

-Este año estoy haciendo conciertos como Amparo Sánchez, que es mi faceta más íntima, más personal. Dentro de esta propuesta hemos lanzado para el Día Andalucía una versión de tema del grupo Jarcha, Andaluces de Jaén, del poema de Miguel Hernández. Es un homenaje a mi tierra y con un videoclip grabado en donde yo nací, en Alcalá la Real, en Jaén, que también es un homenaje al trabajo de la gente del campo. Paralelamente estoy también preparando un nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de Amparanoia, que saldrá en otoño de este año. Todavía no puedo contar mucho, porque es sorpresa, pero desde luego es música muy festiva, pensada para grandes festivales, para un gran público. En junio de este año tendremos una primera adelanto.

-Y en su faceta de escritora, ¿hay algo a la vista?

-Pues sí, un libro homenaje a la Abuela Margarita, que una mujer mexicana. Además fui productora de su álbum Corazón de niña. No tengo la fecha aún, pero saldrá en este 2023. Será mi tercer libro y, además de las ilustraciones, también contendrá lo QR con las canciones.

-Su faceta, aunque corta, como política y sus reivindicaciones feministas. ¿Cree que el han pasado factura como artista o le han beneficiado?

-Hubo un tiempo a lo largo de mi carrera que me sentía a contracorriente por ser mujer, por cantar mis temas, por escribir mi primer libro hablando de violencia de género... Pero en este momento vital en el que estoy, todo lo que he hecho forma parte de mí, siempre lo he hecho desde el corazón, que con mucho deseo de compartirlo, de que se pueda utilizar por otros. Creo que todos mis compromisos han hecho que yo sea la mujer que soy ahora, y la verdad es que me encuentro muy madura, muy estable y muy satisfecha de lo que he ido haciendo y ganas de seguir haciendo otras muchas cosas.