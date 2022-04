Andrés Cárdenas presenta nuevo libro: 'Como en Graná no hay ná. El arte de ser granadino'

“Cuanto más viejo soy más me interesa y aprecio Granada”. Eso dice el periodista y escritor Andrés Cárdenas, que este lunes día 18, y el jueves, día 21, presenta en Atarfe y Granada, respectivamente, su último libro Como en Graná no hay ná. El arte de ser granadino (Esdrújula Ediciones), un “texto reciclado”, afirma, de algunos de sus trabajos en la prensa con la que colabora, sobre todo en este periódico. Cárdenas está convencido que muchos de los artículos, crónicas o reportajes que se publican en los periódicos y que pasan por efímeros al ser solo flor de un día, pueden recogerse en formatos más duraderos como es el libro. De hecho, dice, uno de los libros más importantes y significativos sobre esta ciudad, Granada la bella, es una recopilación de artículos de prensa que Ángel Ganivet escribió para El Defensor de Granada.

El contenido

Cárdenas dice que haber estado trabajando en periódicos durante los últimos cuarenta años, “casi me dan derecho a escribir sobre cómo veo la ciudad en la que vivo, cuál es el carácter de los personajes que la habitan o como son sus paisajes o su propia intrahistoria”. Andrés Cárdenas, desde ese particular estilo en el que no falta la ironía y el humor, dedica capítulos a la idiosincrasia o ‘ideosingracia’ de los granadinos, a su inefable malafollá, a su particular manera de hablar, a sus personajes populares más representativo, a sus tradiciones y sus leyendas… “Hasta dedico un capítulo a toda aquellas personas que han querido tener su última morada en Granada porque para ellos era el mejor sitio para pasar la eternidad, desde los Reyes Católicos a Manuel Ángeles Ortíz y Chicho Ibáñez Serrador”, dice Cárdenas.

Por el muestrario que dedica a sus personajes más populares pasan el Sargento Colomera, el Diamante Rubio, Fray Leopoldo de Alpandeire, José María Carulla (el que escribió la Biblia en verso), Paniolla, El cabezón de Gabia… Y todo ello sin olvidar la contribución de Granada a la gastronomía tradicional con el remojón, la olla de San Antón o la tortilla del Sacromonte.

En el libro también habla de la relación de los granadinos con su monumento más importante cual es la Alhambra o su poeta más internacional como es Federico García Lorca. ¿Influye en el carácter de los granadinos el que vivan al amparo de uno de los monumentos más visitados de toda Europa y el que haya sido la cuna de uno de los poetas más leídos del mundo? “He tratado sobre todo que el lector se divierta, sea absorbido y cautivado por lo textos”, asegura.

En Granada, el periodista estará acompañado por Ángel Olgoso y Miguel Pasquau

La presentación en Atarfe el lunes día 18, será a las siete y media de la tarde en la biblioteca Mariana Pineda y entra dentro de los actos de la Feria del Libro que esa ciudad celebra. Estará acompañado por Juan Alberto Martínez, vocalista del grupo Niños Mutantes. En Granada, el día 21, la presentación será a las siete de la tarde en la Biblioteca de Andalucía. Allí el autor estará acompañado por los escritores Ángel Olgoso y Miguel Pasquau y por la editora Mariana Lozano, de Esdrújula Ediciones.