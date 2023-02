Andrés Cárdenas: "Ahora escriben cien novelas sin haber leído un folio"

Andrés Cárdenas es un periodista querido y un escritor prolífico: una treintena de libros a sus espaldas, ahora regresa con El secreto del practicante. Se trata de novela casi cercana al género negro -"gris perla" según el propio autor- que publica la editorial Esdrújula "una historia de ficción con muchos retazos de realidad". El periodista jienense colaborador de Granada Hoy ha querido recuperar un hecho del que tuvo conocimiento siendo niño a través de un romance de ciego. El suceso, ocurrido en Bailén a mediados del siglo pasado, conmocionó a todo el pueblo por sus terribles consecuencias: un joven mata por error a su novia de un disparo con una escopeta de caza y después se pega un tiro en la sien. "Yo aún conservo esa hoja que los ciegos vendían después de leerlas en la plaza", comenta el

Ese es el punto de partida del relato de Andrés Cárdenas, y también del periodista que realiza la investigación a modo de alter ego. Todo apunta a que el joven no puede seguir viviendo sin el amor de la muchacha a la que ha matado, e incluso escribe una carta diciendo que ese es el motivo por el que se quita la vida. El practicante sabe mucho más, pero está convencido de que a nadie le interesa algo en lo que él mismo estuvo implicado y que pasó hace muchos años. Hasta que aparece el investigador, hijo del que había sido su mejor amigo, y el practicante, a pesar de que resistirse en un principio, va desgranando la historia.

Estas pesquisas dan al volumen esos tintes de novela de género. "No es totalmente negra, aunque tiene alguno de los ingredientes: hay una investigación de asesinato, un suicidio pero también hay humor, mucho, porque yo no sé escribir sin humor", cuenta Cárdenas.

Algunos personajes, como el del sepulturero del pueblo, dan esos toques cómicos que para el escritor pueden recordar a los de Eduardo Mendoza, uno de sus referentes literarios pero no el único. "El libro puede tener un poco de la novela de Muñoz Molina dedicada a la muertes de las niñas de Granada, Plenilunio. También de las obras de Alexis Ravelo", cuenta el periodista

La novela se construye con varios saltos en el tiempo hasta llegar a 2015, cuando el periodista del relato presenta el libro con sus investigaciones y estas sufren un nuevo giro de guion. A pesar de esa última sorpresa, Cárdenas aclara que el final es cerrado y por lo pronto no hay intención de darle una segunda parte. "Pienso que si un escritor deja el final abierto es porque no encuentra la manera de terminar. Me gusta la trama con argumento, nudo y desenlace. Eso de dejar la resolución a la libre interpretación del lector, o del televidente, es una tontería, es porque se no tiene claro el final".

También ha querido hacer una novela de lectura fácil y extensión media. "Está escrita con un lenguaje como muy directo. Yo creo que es sencilla, se lee en un par de tardes", detalla Cárdenas, que también es presidente de la Asociación de Periodistas de Granada y pertenece al área de prensa del Colegio de Médicos de esta misma ciudad. Es autor de más de una treintena de libros: un par de novelas históricas, otras tantas de humor, algún que otro libro de viajes y varios ensayos sobre Granada.

Prolífico a pesar de sus deberes como periodista, trabaja ya en su siguiente proyecto como autor: "Una cosa en una muy simpática sobre los granadinos que van a hacer el Camino de Santiago". También tiene otra novela a medio terminar. Y eso que lo que más tiempo consume ahora en su vida es la lectura. "Ahora todo el mundo escribe pero preguntas y nadie lee... La gente se echa a escribir sin haber leído, no tienen fundamento, no tienen base. Creo que era Borges o Cortázar el que decía que para escribir un folio hay que leer cien novelas. Bueno pues ahora escriben cien novelas sin haber leído un folio. Se está pervirtiendo la literatura".