La pandemia y el arte desde el punto de vista del documental

“Yo tuve el COVID en mi cuerpo, a sus anchas, en la segunda ola. Sin saberlo, sin salir de casa, trabajando on-line. Supongo que lo pille en el supermercado de mi barrio, o cogiendo un ascensor cuando bajaba a sacar la basura, siempre con mascarilla, con limpieza de manos... No sé, pocas posibilidades más tuve para cogerlo... supongo que me pilló desprevenido a la vuelta de la esquina. Por suerte no fue grave, aunque resulta extraño pensar que lo has tenido dentro, que le has dado de desayunar, de comer y de cenar".

Ese es el punto de partida del próximo documental de Ángel García Roldán sobre el COVID, la tercera incursión del vídeoartista y profesor de la Universidad de Granada en el terreno de los efectos de la pandemia, pues ya presentó una primera aproximación al tema en verano a través de testimonios de otros compañeros también docentes de la institución académica granadina.

La pieza, de 42 minutos de duración y estrenada en junio de 2020, producida por la UGR y titulada Aplausos durante la pandemia, recogía las declaraciones de una decena de miembros de la comunidad universitaria afectados por la enfermedad (PDI, PAS y estudiantes de la Universidad), así como personal docente y sanitario asociado a la universidad que había tenido una implicación directa en distintas áreas clínicas con gran responsabilidad en la lucha contra la enfermedad.

Testimonios de figuras como José Hernández Quero, profesor y jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico San Cecilio; Antonio Cardenas Cruz, médico especialista en medicina intensiva en el Hospital de Poniente de Almería y profesor del Departamento de medicina de la Universidad de Granada; o María o Angustias Navarro Guzmán, enfermera de la Unidad de Anestesia y Reanimación del Hospital San Cecilio de Granada y profesora asociada al Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada.

Un trabajo que se completó con otra producción audiovisual, Universidad solidaria: una obra de 23 minutos que desarrolla las distintas acciones humanitarias de integrantes de la Universidad de Granada durante el confinamiento. Entre ellas destacan la creación de pantallas protectoras para sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado, creación de adaptaciones de máscaras tipo snorkel para equipos de UCIs, cartas solidarias a miembros sanitarios, llamadas solidarias para mayores confinados en residencias y hogares, aportaciones al Banco de Alimentos, etc.

Si bien las primeras obras fueron un trabajo de encargo, la tercera ha surgido de la necesidad seguir sumando tras el contacto con la enfermedad “como ciudadano pero también como artista”. Y está claro que sobre el panorama actual hay mucho que decir desde muchos puntos de vista. Es más, pocas situaciones en la historia reciente han afectado de forma tan directa a todos los sectores de la población y son un material tan propicio para ser abordados desde el análisis del cine documental. “Los efectos sobre la población han revitalizado el concepto de crisis en la sociedad actual a nivel global, pero indiscutiblemente cada sector ha sufrido los efectos de las sucesivas oleadas de la pandemia de una forma distinta. El gran tsunami que ha significado el COVID para los territorios del arte y la cultura ha provocado una migración sin precedentes: al igual que el virus los dispositivos culturales se han visto obligados a mutar o esperar en una tenue latencia”, explica el creador, que ante un abanico tan amplio ha preferido centrarse en esta segunda aproximación en el ámbito artístico.

“El mundo de la cultura también sufre los efectos de la dificultad para respirar del COVID, especialmente aquella relacionada con las artes plásticas y visuales (de las que casi nadie habla) pero que quizás sea las que más agonizan por su incapacidad para hablar o moverse”.

Aunque el proyecto en principio era más amplio y Ángel García Roldán hizo un llamamiento a través de redes sociales para reunir testimonios más diversos, finalmente ha optado por acotarlo para poder profundizar en el impacto en las artes plásticas, sus creadores y sus centros de difusión. “Este es el punto de partida de un proyecto documental que conecte varios relatos sobre testimonios, e imágenes no ficcionadas, de este colectivo. Artistas, gestores, comisarios, y centros que han sufrido el COVID de manera pasiva pero directa, algunos también en primera persona, y todos de forma colateral”.

Un documental –aún en fase de producción– que a pesar de lo sorpresivo de la pandemia entronca perfectamente con la línea de trabajo habitual del creador granadino en sus anteriores proyectos audiovisuales. Es su forma de aportar una visión personal como creador a través un mosaico de testimonios que completen o complementen las informaciones periodísticas. “En resumen, en un tiempo donde la información sobre el virus se amplia cada semana, donde cada nuevo dato es asimilado con la velocidad vertiginosa de los medios de comunicación y redes sociales, donde los efectos en la población hacen que sea preciso normalizar la nueva realidad en el escenario de la gran pandemia, hasta la fecha, del siglo XXI, se hace más necesario ser consciente del valor de la memoria colectiva, especialmente en el mundo de la cultura más alejada de entorno del espectáculo”.

Porque si el periodismo permite una información inmediata, el documental como el ensayo permite una reflexión más sosegada y una visión más amplia. Un valor testimonial que el artista tiene presente de cara a análisis futuros, cuando llegue el momento de “de recuperar todo aquello que sea significativo para comprender, con el tiempo, cuáles son las debilidades, las fortalezas y los cambios necesarios de un sector que se debate en épocas de pandemias”.