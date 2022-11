Antonio César Morón: "Me gustaría que este libro dentro de unos años permaneciera en la ficción y no se convierta en historia real"

Antonio César Morón (Granada, 1978) es dramaturgo y teórico del teatro, novelista y poeta. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. El autor presenta este sábado, 26 de noviembre, su nueva obra narrativa El jardín de Estocolmo, publicado en la Editorial Nazarí. El evento empezará a las 12:00 en el Centro Artístico, Literario y Científico.

La novela es una distopía que se desarrolla entre 2084 y 2184, fechas claves que lo ponen en diálogo con la de Orwell, pretendiendo ser un homenaje a la obra del escritor británico, ya que su obra es la más significativa dentro de la cultura del género, aunque también aparezcan referencias a Adolf Huxley (Un mundo feliz) y Philip K. Dick (Sueñan los androides con ovejas metálicas). "No estoy descubriendo nada, la importancia de Orwell es significante para la literatura en general". El autor elige este género como vehículo de sus ideas por la capacidad de adaptación que tiene, por la habilidad de ocultar sus intenciones y hacer más móvil la crítica que le subyace. "Yo siempre me he interesado por este tipo de narración, ya sea cinematográfica o literaria, porque desde la distopía se puede hablar de la realidad puede que una forma más cercana que la literatura realista".

"No quiero condicionar al lector, pero sí puedo adelantar que posee todos los ingredientes del género". La trama sigue especialmente los pasos de dos personajes -un chico de 23 años y una mujer de 36-, los cuales habitan en una sociedad en la que se ha establecido un poder absoluto de ideología dominante, y debido a una serie de acontecimientos los separa. Estos personajes aparecen en la última parte de esta novela que abarca cien años e investiga cómo se ha llegado a esa situación. "Destacaría como temática la enfatización ideológica de estos últimos tiempos, la lucha y la profunda división que se está produciendo en la sociedad española desde hace algunos años. Creo que crecí en una España diferente a la de ahora". La distopía siempre supone una crítica al presente en vistas a un futuro que pudiera ser, la pretensión de mejorar para evitar lo que parece posible aunque aún no lo sea. "Me gustaría que este libro dentro de unos años permaneciera en la ficción y no se convierta en historia real".