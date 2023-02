Arturo Pareja Obregón: "Cuando compongo no habla el piano, habla mi alma"

Este domingo día 12 de febrero el artista Arturo Pareja Obregón presenta Treinta Esencia en el Teatro Isabel la Católica a partir de las 20:00 horas. Será una tarde con todos los ingredientes necesarios para resultar especial, mágica. El trabajo que presenta nuevos temas, junto a grandes clásicos como Sin vienes al Sur, Sevilla, o de su padre, como Cantinero de cuba. Y como garantía de la propuesta, los artistas con los que se hace acompañar -La Repompa o el Coro de Cámara de Granada y especialmente Bertín Osborne…- junto a su devoción a Granada y el momento en el que que está: “En el mejor momento de mi carrera”, nos dice. Conversamos con el maestro.

Arturo Pareja Obregón pertenece a toda una estirpe de artistas, en casa la pintura, la música, cualquier arte ha sido cultivado. Él, un músico inspirado e inspirador, aúna todos esos elementos técnicos que forjan un gran artista y les añade una vitalidad, un encanto y un punto bohemio que lo hacen una figura única, con un corazón inmenso. "Tengo ya una edad en la que entro en una etapa en la que las cosas se hacen más tranquilo, se disfrutan más, se vive mejor. Vengo a Granada con todo el corazón de un niño pero con la sabiduría de los años. La verdad es que compartir escenario con el público de Granada es muy emocionante y para eso además me rodeo de grandes amigos como Bertín, Amparo la Repompilla o el Coro de Cámara de Granada”.

En la rueda de prensa que ofreció en el Ayuntamiento de Granada nos hablaba de sus colaboraciones de Bertín Osborne. Entre ambos se llaman “primo”, fruto de las tardes de infancia que han pasado juntos, sobre ello le preguntamos, pues la impresión dan es que eran inquietos en lo artístico en general y sencillamente inquietos en particular. Al respecto, y con una sonrisa nos cuenta: “Yo he sido un niño de los de antes, de subirme a los árboles, de hacer tirachinas, de brechas en las cabezas y de rodillas echadas abajo. Eran años de cabañas, indios, vaqueros, era el Cuéntame… pero siempre con gran corazón, nunca he tenido maldad”. En esa casa, con tantas aventuras e infancias, y para entender a Arturo mejor, es en la que se han forjado grandes canciones. “Recuerdo que mi padre me llevó con seis años a la grabación de un disco de fandangos a Hispavox en Madrid, y allí que estaba yo en plan niño prodigio, a lo Marisol, pero ese era el contexto". La relación con el mundo del arte ha sido constante. "Muchos poetas y pintores venían a casa y yo siempre buscaba la conversación, escribía mis poesías. Venían también los famosos payasos Toneti, los Aragón… En ese ambiente de artistas de todo tipo ha sido en el que me he criado”.

Desde esa época, ha llovido, eso está claro, pero tal y como nos relataba sigue viviendo con ilusión cada concierto, cada creación, cada disco. Por eso le preguntamos por lo que nos mostrará el domingo en el Isabel la Católica. “Yo el domingo voy a hacer un repaso de algunas sevillanas lentas que hablan de Granada y también de Sevilla, que es la tierra donde yo nací. Haré un buen rato de piano y voz porque ahí estoy muy cómodo, cuento algunas anécdotas al público, improviso al piano. Después colaboro con unas obras preciosas con el Coro de Cámara de Granada, con la Repompilla y con Bertín Osborne. El sentido es ese, todo muy real y de verdad, nada encajonado, tenemos una idea y todo está muy ensayado pero según vaya viviéndose la tarde improvisaremos algunos temas y todo tendrá esa pasión de lo recién hecho. Creo que al público le gusta mucho esa sensación de que no todo está tan encajado. Esto es un concierto al que nos vas a cantar unos temas, vas a reír, a disfrutar, también llorar, a tener muchos sentimientos y emociones”

En todo este universo que nos describe Arturo Pareja Obregón, hay un elemento esencial, un protagonista absoluto, el piano. Le preguntamos al artista por eso, sencillamente, qué es el piano para él. “El piano es un instrumento a veces maravilloso, otras no tanto, pues las manos, las articulaciones, duelen y lo odias, pero el piano es una extremidad más de mi, de mi alma. Cuando compongo no habla el piano, habla mi alma, que a través de teclas negras y blancas y del arpa y de toda esa madera brotan en forma de canciones”, reflexiona Arturo.

Finalmente le preguntamos por uno de sus temas que siempre le acompañan, Si vienes al sur, porque hablar con Arturo son referencias constantes a Sierra Nevada, la Guadalquivir, a la naturaleza propia de nuestra tierra, tan presente en su obra. “El Sur de España, el Sur, es la tierra soñada por mí y por todos, como Granada. Todo el mundo quiere venir aquí a vivir, aquí tenemos marismas, montañas, un coto de Doñana, grandes bosques, temperatura… y sobre todo el carácter, abierto y afable. Nosotros llevamos globalizados desde más tiempo que nadie y eso forja un carácter y una manera de entender la vida que me encanta”.

Nos despedimos de Arturo haciéndole saber que es una persona inspiradora. Estar con él, charlar, compartir un ensayo es algo que genera un espacio muy especial y un diálogo profundo. Sobre ello, el artista nos dice sentirse alagado, y añade: “Si inspiro a las nuevas generaciones, me parece muy bien. Las veo faltas de cultura musical, creo que hay que escuchar todo tipo de música para conocerte mejor, flamenco, clásica, todo. Yo por ejemplo escucho siempre clásica en el coche, me relaja y me hace disfrutar de cualquier viaje”.

Nos despedimos y nos deja una última reflexión, en torno al momento por el que pasa y en el que viene a Granada: “Tengo una edad en la que, si hago algo, y especialmente si hago un concierto tan íntimo es por brindar lo mejor que tengo y que sé hacer. Quien venga, se encontrará conmigo y con mi música, ninguna maldad. Música”, nos confiesa. Será, como se imaginan una tarde muy especial la de este próximo domingo de febrero, para no perdérselo.