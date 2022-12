El Ballet Flamenco de Andalucía celebra la Navidad con 'El maleficio de las mariposas' de Lorca

Como parte del cuarteto de espectáculos coreográficos de la programación navideña de Teatros del Canal (Madrid), el Ballet Flamenco de Andalucía presenta este fin de semana su versión de El maleficio de las mariposas, con motivo del centenario del estreno de la primera obra de teatro de Federico García Lorca

Como la propia compañía, que ya trajo este espectáculo al Festival de Música y Danza, explica en una nota de prensa, en esta obra "se explora, se fija y se da esplendor a las coreografías, danzas y bailes que Lorca trabajó, vio o pudo ver, tentar, atisbar, comprobar a lo largo de su vida y en su muerte misma". En esa lista, se encuentran por ejemplo las danzas en las que participó, con Antonia Mercé, La Argentina o con Encarnación López, La Argentinita, pero también "aquellos bailes que se le escaparon, la Carmen Amaya a la que su amigo Buñuel dio un papel en el cine o Martha Graham, apenas una sombra en su viaje a Nueva York y que, de alguna manera, le incluye en su Deep song (Cante jondo)".

Lo que se presenta ahora en la capital "es sencillo y un reto que no suele encararse", explica la compañía. El sonido, la escenografía y el vestuario son del siglo XXI y, sin embargo, en los bailes y danzas que se muestran se ha "querido fijar los movimientos, ser rigurosos y fieles a sus tiempos. No hay mudanzas inventadas, ni zapateados a destiempo, ni braceos impropios. Somos anacronistas, capaces de mostrar varios tiempos a la vez, pero nunca anacrónicos". El baile se hace "un bien intangible, algo que no solo es nuestro patrimonio sino que también debe ser nuestro matrimonio. La recuperación del pasadoes siempre, como decía Enrique Morente, un andar hacia atrás para coger impulso, carrerillapara saltar más adelante todavía".

Se cumplen cien años del estreno de El Maleficio de la Mariposa, debut de Federico García Lorca sobre las tablas y un escándalo que solo salvó La Argentinita, la mariposa blanca, luciendo su baile, efímera muerte del cisne, imagen que se pierde en el abrir y cerrar de las alas de una mariposa. En muchos sentidos, ese aleteo prodigioso de la mariposa, emblema de la imagen que desapareciendo aparece, según ha escrito Georges Didi-Huberman, eso que los modernos llaman performatividad y que siempre fue baile y danza, esa cualidad del poeta de hacer verbo del sustantivo. En fin, andar, bailar, vivir.