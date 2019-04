Belén Ortega 'aterriza' en el universo Marvel

Hace un mes, el dibujante granadino Jorge Jiménez (Earth-2, Superhijos) renovaba su contrato de exclusividad con DC Comics, donde debutará próximamente como guionista. Ahora, Belén Ortega (Pájaro indiano, Marc Márquez: La historia de un sueño) aterriza en el universo Marvel. La autora gráfica de la saga Millenium publicará en junio una portada alternativa del primer número de una nueva serie de Black Cat (La Gata) en su primera colaboración con el gigante del cómic.

"Lo sabía desde hacía tiempo. No tengo el subidón ya (ríe). Fui a la Comic-Con de Nueva York en julio y allí hice mis contactos. Estuve unos meses haciendo pruebas e insistiendo hasta que me pidieron mi primera portada", relata entusiasmada la artista, cuya intención era "entrar al mercado americano como portadista". "Pensaba que sería más complicado. Me escribió la editora: "Te acaban de pedir una portada alternativa". Y así fue", zanja con alegría.

¿El mundo de los superhéroes siempre le ha llamado la atención? "¿Quién no quiere trabajar en Marvel? Lo ves en la reacción de la gente. Yo trabajó en una editorial muy buena, Dupuis, pero no es tan popular como Marvel. La gente alucina. Las dos, una siendo francobelga y la otra americana, son muy potentes", reconoce Ortega.

El personaje, una enemiga, enamorada y hasta aliada de Spider-Man, fue creado por el escritor Marv Wolfman y el artista Dave Cockrum. Black cat apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #194, en julio de 1979. "Lo conocía de antemano porque tengo estudiados más o menos a los personajes que se manejan en el mercado americano. En DC ando algo más perdida. Además, una de mis series favoritas es Spiderman. Entonces como Black Cat pertenece a ese universo, me hacía más ilusión", cuenta la dibujante.

La intención de Ortega es "seguir colaborando con ellos". "Vivo un momento de mi carrera que estoy abierta a muchas posibilidades. Como no me quería cerrar puertas quería probar en el mercado americano", admite. Marvel, cree la autora, es "un gran escaparate para darte a conocer, pero también es cierto que no eres un autor, sino uno más. Eres un engranaje más de la empresa. Si te sientes autor quizá es difícil llegar a sentirse realizado allí".

La artista está en racha este 2019. Acaba de publicar la última entrega de la saga Millenium, titulada La chica que nunca se daba por vencida, con la editorial Norma este mes. Ortega y el guionista belga Sylvain Runberg ponen fin así a la espectacular continuación de las novelas de Stieg Larsson.

"Sí, en parte sí me da pena decirle adiós. Trabajar con un personaje como Lisbeth Salander tiene muchos incentivos, pero me apetecía meterme en una cosa más personal. Millenium no me pertenece, no son mis personajes, aunque sí que he sentido que podían llegar a ser míos", destaca Ortega, cuya pretensión ahora es "hacer algo desde cero, con una historia donde tenga más participación".

El último tomo de la trilogía toca temas de rabiosa actualidad como la xenofobia y el machismo. El thriller político arranca cuando Mickael Blomkvist y Lisbeth Salander –protagonistas– han dado con la pista de los secuestradores de Plague, Trinity y Bob the Dog. Se trata de Sparta, una agrupación de libertarios de ultraderecha y supremacistas blancos que quiere piratear los servidores de los servicios secretos suecos. Si los tres hackers no cooperan, morirán.

Próxima parada: cómic para Japón

Ortega está preparando ahora un cómic de 34 páginas para Japón, que se publicará dentro de una revista conmemorativa sobre Osamu Tezuka. "Cada mes meten a un autor europeo. El editor me preguntó si me interesaba hacer un número. Estoy trabajando con Víctor Santos, el autor de Polar -el primer cómic español adaptado por Hollywood-, en un spin off de Bárbara, una de las historias más desconocidas del padre de la historieta japonesa pero una de las más queridas", adelanta.

Ortega ha cerrado así un círculo con el manga, género con el que mantiene un largo idilio desde su infancia -se pasaba las horas muertas dibujando personajes, poses y ropa que veía en Sakura-. La ilustradora empezó a ser más conocida por su serie de manga Himawari, ambientada en el Japón medieval. "Al final que te llamen para publicar en Japón cuando empezaste en esta profesión escuchando que eso era imposible. Me hace ilusión, claro", afirma.

Una historieta sobre una canción de Megadeth

En una de sus últimas colaboraciones ha coincidido con el creador de Metalocalypse, Brendon Small. La historieta inspirada en la canción Hangar 18 de Megadeth aparecerá en Death By Design, una novela gráfica de 350 páginas basada en los clásicos del legendario grupo de thrash metal.

¿Cuál es su próxima meta? "A mí gustaría seguir haciendo obra propia para Francia. Me abren puertas para que me realice como autora. Dupuis quiere que siga trabajando con ellos. Tengo muchas cosas que contar", declara la artista a la que le gustaría "combinar todo lo que me sea posible". Si hay una autora versátil y con personalidad, ésa es Belén Ortega. No le pierdan la pista.