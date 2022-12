La Bien Querida: "Los temas tienen ritmos de bachata o salsa, pero mi forma de componer es la de siempre"

Ana Fernández-Villaverde (Bilbao 1972), más conocida como La Bien Querida, presentará en Granada su nuevo trabajo discográfico, Paprika, que ha visto la luz hace sólo un par de semanas y con el que se estrena en el sello discográfico Sonido Muchacho. La única cita en Andalucía hasta la fecha será el próximo día 17 de diciembre en el Centro Medina Elvira de Atarfe, un estreno que ha llegado a la provincia de forma casual. "Ha salido de esta manera. Teníamos la oportunidad de hacerlo en ese teatro y estas cosas son así", comenta la bilbaína sobre la puesta de largo de su último disco, el séptimo desde que empezara en la música allá por el año 2008. Una trayectoria que no le resta inquietud a esa actuación inaugural de la gira, que le hará recalar también en Madrid, Barcelona o Valencia. "Al primer concierto cuando vas a presentar un disco llegas muy nerviosa. Todavía no hemos tocado las canciones en directo: es un disco de estudio que no he hecho con los músicos que me acompañan, así que es muy importante".

Llega ya con el respaldo del "feedback" recibido en esta primera esta quincena de vida de pública de Paprika. "El disco está gustando. He preguntado cuál es su canción favorita y cada persona a la que le pregunto elige una distinta, por lo que creo que está bastante equilibrado. Estoy contenta".

Ya se pudo disfrutar un adelanto, allá por el mes de mayo: La perra del hortelano. El tema ya era una declaración de intenciones. Marca el tono del disco a la vez que pone tierra de por medio respecto a sus últimas entregas. En palabras de la propia Ana Fernández-Villaverde, habla “de todas las mujeres que habitan en ella”.

El segundo corte Esto Que Tengo Contigo, es una canción de ritmos bachateros que cuenta con los vientos de José Chacón, el trompetista que la acompaña a lo largo de toda la obra. A estas alturas de su carrera, la artista bilbaína ya había hecho suyos géneros tan dispares como el synth-pop, el kraut, la canción melódica española o el dub, por lo que no cree que sorprenda a sus seguidores por encontrar salsa en un trabajo de La Bien Querida.

Precisamente, esos ritmos son los que dan nombre al album, Paprika, que significa pimentón. "Elegí ese título porque el disco tiene connotaciones latinas. Algunos temas tienen ritmos de bachata, salsa, pero mi forma de componer y mis melodías son las de siempre. Pensé en buscar el nombre de una salsa o de un condimento y se me ocurrió esta palabra. Y así se quedó".

Paprika es una muestra de su versatilidad. Cuenta que la idea de producción “era una apuesta por el pop más contemporáneo mezclado con sonidos caribeños”. Así, bachata, salsa, rumba y bolero se mezclan con melodías pop, samples techno y guitarras rock. Todo convive en un disco en el que se siente la libertad de su proceso creativo.

Colaboraciones

Para la grabación ha contado con Sergio Pérez y David Rodríguez en tareas de producción y arreglos. Y también con las guitarras de Alberto Martínez del Río. El resto del disco transcurre entre el amor que viene y va, apps de citas (Datbay) y juegos BDSM (La Voz de su amo), un nuevo homenaje a Depeche Mode. Porque Paprika, según su autora, habla de “las delicias y los dolores en las idas y venidas de una relación”.

Una vez más, se presenta bien rodeada. En Mala Hierba, una rumba merengue al más puro estilo Bambino o Paquita la del Barrio, cuenta con los coros de Miren Tulsa. La Cruz de Santiago es una referencia al propio colaborador, Santiago Motorizado. El tema incluye una estrofa de El Magnetismo, uno de los temas más celebrados de la formación argentina Él Mató a un Policía Motorizado.

No es lo mismo es un nuevo con J de Los Planetas, que no la acompañará a la bilbaína en su concierto de Granada porque en la misma fecha tiene previsto un viaje a Madrid. "No va a poder estar, nos vamos a cruzar. Jota es muy amigo mío de toda la vida nos llevamos súper bien. Se lo dije hace mucho tiempo pero no va poder ser". Una amistad que surgió en los años 90. "Yo era muy fan de Los Planetas. Lo conocí en una sala una vez hace mil años y ya éramos amigos desde antes de que yo empezara en la música, porque mi primer disco salió en 2009", cuenta sobre el germen de la amistad con el músico granadino.