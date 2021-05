Blacksad vuelve a las librerías: escarbará en los bajos fondos del metro de Nueva York

El metro de Nueva York es uno de los más grandes del mundo con alrededor de 475 estaciones. El inmenso entramado de su red de transporte subterráneo muestra sin reparo la cara más cruda y menos apetecible de la Gran Manzana. Este será, según el medio especializado Tomos y Grapas, el atractivo escenario de la nueva entrega de Blacksad. "Los autores la centrarán en el inframundo del metro neoyorquino y entre los altos círculos políticos y financieros de la ciudad", aseguran en su web. El detective felino más elegante, comprometido e íntegro del cómic noir escarbará en los bajos fondos americanos en esta nueva historia, obra del guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido, cuya publicación verá la luz el 28 de octubre. Lo anunció hace unos días Norma Editorial en sus redes sociales.

La portada de la sexta entrega desvela un dato interesante: tendrá una segunda parte. Esta primera, titulada Todo cae, muestra a John Blacksad y a Weekly, un joven periodista representado como una garduña y fiel amigo del detective gatuno, en mitad de la gran ciudad frente a lo que parece el puente de Verrazano-Narrows y los famosos rascacielos de fondo. Esta nueva historia aterrizará en las librerías ocho años después de la última, Amarillo, y veinte desde la primera edición española de Un lugar entre las sombras. Desde entonces, la saga noir ha sido reconocida varias veces con el Eisner, el Óscar del cómic. El Festival de Angoulême y el Salón del Cómic de Barcelona, dos de las citas más prestigiosas del sector, también han reconocido la obra de Guarnido y Díaz Canales con varios galardones.

"No exageramos lo más mínimo si decimos que la serie firmada por Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales está llamada a convertirse en un referente del cómic en este siglo XXI", asegura nuestro crítico de literatura, José Abad, en un artículo donde señala que "la historia no carece de garra, pero el zarpazo letal lo da el arte del artista granadino, que consigue fundir y confundir al animal y al personaje en una caracterización incontestable". "Qué mejor que convertir un púgil fanfarrón en un gorila. Y qué mejor que un cerdo para ejercer de barman de un tugurio maloliente”, destaca. Abad alaba "este mundo de ficción habitado por una fauna antropomorfa sorprendentemente verosímil: perros que son policías, comadrejas que son periodistas, ratas que son matones, etc".

Si el tebeo entra por los ojos, el dibujo de Guarnido en Blacksad traspasa las retinas de cualquier mortal y las hace sus esclavas. La serie protagonizada por ese elegante gato negro antropomórfico, inspirado en Marlon Brando, engancha al momento. Es una genialidad, un chispazo, la perfecta comunión entre dibujo y guión. Animador en películas de Disney como Hércules (en el personaje de Hades), Tarzán (el felino Sabor y el padre de Tarzán) y Atlantis, el artista vive en Francia desde hace 20 años. Casi los mismos que lleva triunfando en el panorama del cómic a nivel internacional. A finales de 2019, el dibujante y Alain Ayroles resucitaron al pícaro Don Pablos de Segovia en El Buscón en las Indias, una "secuela imaginada" de La vida del buscón de Quevedo con 145 páginas de viñetas hechas con acuarela.

El guionista madrileño, por su parte, consigue atrapar al lector de inmediato con estos relatos de novela policíaca tradicional. "Los retorcimientos argumentales están bien dosificados y planteados", recalca Abad. El artista destaca como dibujante de preproducción para series de televisión y películas de animación, y como guionista de cómic, que incluye Los Patricios con Gabor (Dibbuks, 2010); Fraternity con el granadino José Luis Munuera (Astiberri, 2011); y Bajo el sol de medianoche (Norma, 2015) donde ha dado vida junto a Rubén Pellejero las nuevas aventuras de Corto Maltés. Además, ha debutado como autor completo con Como viaja el agua (Astiberri, 2016).

La idea del cómic, aclaró Guarnido en una entrevista con este periódico, se le ocurrió a Juan Díaz Canales. "Dibujó varias historias cortas en la época que nos conocimos. Tenía 19 años y gráficamente no estaba maduro. La idea estaba ahí. Al ver aquello pensé que era un traje a medida hecho para mí", declaró. También habló del carácter único de los personajes antropomórficos, cuyo carácter está inspirado en los propios animales. "Funciona lo que Juan Díaz llama el experimento narrativo de aunar la fábula con un género tan moderno como el policíaco. Ahí había una materia explosiva. O bien reventaba en un fuego de artificio o nos salía el tiro por la culata. Al final todo salió bien", contó.

El encuadre de los cómics es puramente cinematográfico. "El cine negro es lo primero que tradujo con imágenes la novela. A nosotros nos interesaba particularmente la imagen de los años 50, que no es la década de los 50 a los 60, sino cuando Estados Unidos sale de la posguerra y hay un boom económico, y termina con el asesinato de Kennedy en el 63. Es el momento histórico en que el mundo empieza a parecerse al de hoy", señaló. Una plural y adictiva ventana al mundo la de Blacksad que pronto volverá a las librerías para deleite de sus millones de seguidores.