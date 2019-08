'Blacksad: under the skin', el mejor juego de aventura de la Gamescom

De los trazos del salobreñero Juanjo Guarnido a cómic que ha marcado una época. Y de las viñetas a videojuego que marcha tendencia. La versión audiovisual del gato humano más conocido, Blacksad: under the skin, se ha llevado la palma como mejor juego de aventura en la prestigiosa Gamescom alemana, una de las grandes ferias del sector del videojuego en Europa. El proyecto de la desarrolladora española Pendulo Studios es una interpretación de la saga creado por el guionista Juanjo Díaz Canales y el dibujante granadina Juanjo Guarnido. Este videojuego saldrá en noviembre, después de que se haya retrasado su lanzamiento, y en alemania lo editará Astragon Entertainment.El juego reproduce el ambiente de la mítica serie de cómics ambientada en una Nueva York de los años 50 habitada por animales antropomórficos. Los gamers se podrán meter en la piel del detective John Blacksad en la pista de un nuevo caso. Joe Dunn, dueño de un club de boxeo, es hallado ahorcado y su gran promesa Robert Yale, desaparece en extrañas circunstancias. La hija de Dunn, retoma el trabajo de su padre y contrata al detective John Blacksad para que investigue el caso de la desaparición de Yale.

La serie, que en la actualidad cuenta con cinco números y un integral, ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales desde su creación a principios de los años 2000.

La Gamescom, la mayor feria de Europa

La Gamescom, la mayor feria de videojuegos de Europa, arrancó este lunes en la ciudad alemana de Colonia con la presentación de una docena de novedades mundiales como Gears 5, Borderlands 3, Fifa 20 Volta y Call of Duty: Modern Warfare, así como la presencia del icónico creador japonés Hideo Kojima.

El encuentro, que se celebra entre mañana y el sábado, calentó motores en una inauguración para incondicionales donde se avanzaron los títulos que los visitantes (tanto público especializado como aficionados) podrán probar en la feria, ya sea en su versión definitiva o en fase de pruebas.

El acto inaugural, presentado por el periodista especializado Geoff Keighley ante 1.500 gamers, sirvió además de plataforma para presentar otros videojuegos como Predator: Hunting Grounds, Disintegration World, Destiny 2, Need for Speed Heat, Comanche, Monsterhunter World Iceborne, Everspace 2 y The Witcher 3, entre otros.

Kojima, recibido con una ovación en pie, como una estrella del rock, fue el plato fuerte de la inauguración, en la que avanzó algunos detalles de Death Stranding, su última creación, y presentó a alguno de los personajes que formarán parte de este videojuego.

El presidente de la Feria de Colonia, Gerald Böse, destacó el énfasis de la presente edición de la Gamescom en "desarrollos estratégicos y conceptuales" y destacó los esfuerzos de la organización para ofrecer "a los invitados de todo el mundo" un "acontecimiento superlativo".

La organización informó de que un total de 1.150 empresas (un 10% más que el año pasado) de más de 50 países (incluyendo 29 países en 25 pabellones) exponen sus novedades en esta feria en unos 218.000 metros cuadrados.

Entre los gigantes del sector presentes en la cita de Colonia se encuentran 2K, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google Stadia, Koch Media/Deep Silver, Private Division, SEGA, Square Enix, Sony, THW Nordic, Ubisoft y Xbox Game Studios.

Por primera vez Google está presente en la Gamescom, dentro de su estrategia de promoción de Stadia, su servicio de juegos online, que entrará en funcionamiento este noviembre.

La feria recibió el año pasado 370.000 visitantes de 114 países, 15.000 más que el anterior, y de los que 31.200 fueron profesionales.