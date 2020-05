Los organizadores del Bull Music Festival en Granada han anunciado esta mañana mediante un comunicado que, "debido a la situación actual con el COVID-19 en nuestro país y en el resto del mundo, en la que es muy probable que no se puedan realizar eventos hasta el último trimestre de este año o incluso ya para 2021", han decidido su cancelación definitiva para esta edición 2020.

En palabras de la organización “ha sido muy difícil tomar esta decisión no solo por la situación sanitaria por la que todos estamos pasando sino también porque este proyecto nació en nuestra ciudad, un proyecto que nos ilusionó muchísimo y que hemos disfrutado en todas sus ediciones llevando siempre a nuestra ciudad por bandera" pero ha sido imposible "reubicar el festival en fechas en las que no coincida con algún otro evento en la ciudad".

Los organizadores, los Hermanos Toro -organizadores entre otros de otros importantes festivales como Dreambeach Villaricos, Weekend Beach Festival Torre del Mar y Cabo de Plata- afirman que ha realizado un gran esfuerzo por intentar continuar con la celebración del festival pero no ha sido posible. "Lamentablemente también hemos vivido y sufrido deficiencias por parte de nuestras instituciones locales en las que no tienen la misma percepción en cuanto a la realización de eventos. Una ciudad donde no hay recintos adecuados, donde no hay apoyo, donde todo es más difícil.”

Aseguran que en las tres ediciones anteriores en "el público ha apostado por el festival y ha disfrutado al máximo de grandes artistas": “Hemos pasado incluso hasta por una lluvia que casi nos impidió arrancar el festival a su hora, pero al final conseguimos hacerle frente y realizarlo”. En estas tres citas, por el festival han pasado grandes artistas como Rozalén, C Tangana, Izal, Rosendo, Ayax y Prok, Medina Azahara, Dorian, Fuel Fandango, La Pegatina, Tequila, Estopa, Macaco, Kase O, Loquillo, Mala Rodriguez, Joris Voorn, La Raíz, Charlotte de Witte, Beret, Juanito Makandé, Los Zigarros, Matthias Tansmann, Sfdk, Andrea Oliva, Natos y Waor, Reincidentes y una buena representación autóctona. Para esta edici´çon ya estaban confirmados artistas como Lola Indigo, Natos y Waor, Rayden, El Kanka, Fyahbwoy, Miguel Campello, Shinova, Second y muchos más

A pesar de todo, la organización afirma haber "vivido momentos maravillosos que hacen mantener la esperanza de que se llegue a ver la luz de nuevo y se pueda retomar este proyecto en nuevas fechas para 2021 o para un futuro" pero "a día de hoy no se tiene esa certeza". A todo ésto se suma la situación actual, de estado de alarma, algo que fuerza a tomar un único camino, "la cancelación del festival previsto para el 6 de junio de 2020".

Para finalizar, la organización informa que a partir de mañana viernes 8 de mayo se podrá solicitar la devolución de las entradas adquiridas en el mismo punto de venta donde se compraron. Por último la organización agradece tanto a público como a marcas, empresas colaboradoras, personal y medios, la confianza recibida en este proyecto.