Calio Alonso: ''En Baza comencé a vibrar con la música y el arte''

Para culminar el 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza, este domingo se hará entrega al bastetano Calio Alonso del Premio Dama de Baza a la Cultura que se lleva a cabo el 17 de julio en el Teatro Dengra. Se le concede al músico por unanimidad “como reconocimiento a su trayectoria como pianista y músico, siendo la música y, en especial, su dedicación a Baza lo que ha centrado gran parte de su trabajo”.

El músico se titula en piano en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y estudia en la Hochschule für Musik “Franz Liszt” de Weimar (Alemania). Así mismo es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona.

Recientemente ha realizado una gira de conciertos con la mezzosoprano americana, ganadora de tres Grammy, Michelle DeYoung, con quien ha grabado su primer disco de Lied titulado Canciones para una despedida con el sello IBS. Ha actuado con la cantaora Marina Heredia y con La Fura del Baus, la Jenaer Philharmoniker y la Orquesta Ciudad de Granada. Cuenta con una aparición en el cine en la película Juana la Lorca, de Valeriano López, interpretando el papel del fantasma de Federico García Lorca en el piano original del poeta, en el que trabaja de manera regular cuando se encuentra en Granada. Contribuye a visibilizar el trabajo de mujeres compositoras en la sombra, así como a apoyar a través de la música a organizaciones con objetivos humanitarios como la Asociación Calor y Café de Granada o la Asociación Española contra el cáncer. Su diversa producción se ha visto reconocida con el Premio Nacional Alonso Cano de la Universidad de Granada, el Premio Baza Joven a la Creación Artística, así como otros premios de música o artes plásticas. A lo largo de su carrera ha contado con numerosos apoyos y ayudas del Gobierno de Andalucía, la Comisión Europea, así como de la 'Christoph Eschenbach Foundation' o de la directora y soprano Barbara Hannigan a través de su iniciativa “Momentum” de apoyo a jóvenes artistas. Compagina su actividad artística con la docente, destacando su labor como pianista acompañante de la Facultad de Canto de la HFM 'Franz Liszt' de Weimar así como del Conservatorio Profesional de Música de Granada 'Ángel Barrios'. De igual manera ha ofrecido charlas sobre gestión cultural en España y Costa Rica.

Desde comienzos de 2022 forma dúo artístico con el trompetista costarricense AlexisMorales, artista YAMAHA para Latinoamérica y embajador cultural del país. Con él ha actuado en España y ha grabado para Radio Clásica de Radio Nacional de España así como en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. También se han presentado en varios países de América y en breve lo harán en Colombia, República Dominicana, México y Venezuela, así como en Israel, Palestina, Bulgaria, Tailandia o Japón. A finales de año volverán a España para actuar en el Festival de Música española de Cádiz, Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, Ateneo de Valencia y un largo etcétera por anunciarse. Sus próximos compromisos para esta temporada y la próxima también incluyen actuaciones en solitario e invitaciones a varios concursos como acompañante al piano así como de jurado.

Paralelamente a su faceta de intérprete cuenta con una extensa experiencia en la gestión de proyectos de calado internacional por toda Europa desde sus inicios en la Orquesta Ciudad de Baza, pasando posteriormente por la agencia internacional de IMG Artists (Hannover) y la agencia Musical discovery en Zürich (Suiza) o la Orquesta Juvenil Europea Gustav Mahler Jugendorchester (Viena,) junto a grandes artistas como David Afkham o Christoph Eschenbach, entre otros. Ha trabajado en Italia con el apoyo de la Comisión Europea en la candidatura de Matera como Capital europea de la cultura 2019. Recientemente ha trabajado para la European Union Youth Orchestra como director delegado de proyectos.

Un camino de dedicación y esfuerzo

-¿Qué significa este premio para usted?

-Este premio significa para mi, sobre todo, una oportunidad para agradecer. Hace treinta años en mi infancia en Baza comencé a vibrar con la música y el arte, en mi casa y en mi entorno de artistas y seres despiertos. Desde entonces mi vida se ha conformado por esta sensibilidad y por personas, muchas y muy bellas personas. Es una oportunidad también para volver la vista por un momento y hacer un repaso particular por un camino hecho a base de inspiraciones de todo tipo; presencias, vivencias y experiencias que la vida ha ido ofreciendo con mucha generosidad y absoluta riqueza, pero sobre todo muy amoroso. Un camino, sin duda, lleno de dedicación y esfuerzo, de búsqueda, con atisbos al vacío por momentos, y a veces miedo, pero con tanto de vuelta que casi que el precio a pagar ni pesa.

-El reconocimiento por parte de su tierra siempre sabe mejor imagino.

-Me inunda de alegría que mi ciudad natal me haya ofrecido una y otra vez espacio y altavoz para la creación, siempre atenta a este camino personal, y que haya decidido a través de su Ayuntamiento reconocer esta historia de viaje.

''Me he tirado a la carretera y estoy apostando a vivir de mi arte por el mundo''

-¿Cómo lo recibe?

-Recibo este reconocimiento en un momento precioso de mi vida, con conciencia y presencia, con foco en la vida, de alguna manera con todo bien alrededor. Y podría decir que con madurez en muchos ámbitos. Un tiempo presente y futuro cargadísimo de actividad y oportunidades acá y en sitios lejanos, con muchos retos artísticos y personales especialmente entre América y esta tierra. Me he tirado a la carretera y estoy apostando a vivir de mi arte por el mundo, solo y siempre gracias a la ayuda y apoyo de tantas personas que lo hacen posible. Casi nada de lo pasado y lo que se atisba es por méritos propios; esto es éxito y esfuerzo compartidos, tal que así.

''A cada vuelta y a cada regreso acá o allá me encuentro siempre con el abrazo, tan necesario para mi, de familia y amigos''

-Cada vuelta a España es un chute de energía, pero con un premio así más aún.

-Hace más de una década salí de España para formarme en Alemania. Volví y seguí saliendo, formando parte de proyectos bellísimos y de calado, así lo siento, para muchas personas. Eso me ha dado siempre sentido y felicidad. Y a cada vuelta y a cada regreso acá o allá me encuentro siempre con el abrazo, tan necesario para mi, de familia y amigos. Con ellos y con los que no pueden estar por la distancia, celebraré este regalo que me hace la tierra que me vio nacer y que me dio tanto sin pedirlo ni saberlo, y cada día voy comprendiendo más.