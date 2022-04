Camela, teatro y festival en Sierra Nevada para un fin de semana por todo lo alto

El fin de semana llega cargado de propuestas musicales, pero también hay espacio para las artes escénicas y, por supuesto, para el manga, cómic, vídeojuegos, las series... de la mano de Ficzone, que dará cita a más de 30.000 espectadores y primeras espadas del género durante los dos días en los que se desarrollará en Fermasa.

Hoy mismo Sun and Snow Weekend arranca su tercera edición, que supondrá más de 50 horas de música los días 1, 2 y 3 de abril de 2022 a la estación de Esquí de Sierra Nevada. El festival contará con tres zonas de baile, una de ellas ubicada a 2.645 metros con vistas espectaculares. Ãme, Arodes, Argia, Cristina Tosio, Frankey & Sandrino, Jimi Jules, Mano Le Tough, Miguel Payda, Stimming, Tal Fussman, Way Of Thinking, WhoMadeWho, Alex Puche, Aera, Jesse Trinidad, Mauro Russo, Otter, MoBlack, IMALGI, Mike Gannu, Maik Miroux, The Marie Purees, Adriatique, Marino Canal, IAM, Secretario, Gazzi, Ángel Mart, BeatLove, Josu Aramburu, Lola Bozzano y Rober Peinado son los artistas confirmados. Además de los conciertos, el evento cuenta con un spa de montaña y durante todo el fin de semana se realizarán varias actividades aptas tanto para esquiadores como no esquiadores.

Música clásica

Para los que busquen actividades más tranquilas, el Palacio de Congresos ofrece hoy el concierto de la Royal Film Concert Orchestra en homenaje a Morricone, Williams y Zimmer. Y la Orquesta Ciudad de Granada, su Joven Academia, y el Coro de la OCG, junto a 16 formaciones corales distintas ofrece esta tarde y repita mañana su Carmina Burana de Carl Orff. Con todas las localidades agotadas, se interpreta este popular cancionero con una gran masa coral de más de 350 voces, todos bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, en una oportunidad única de descubrir y disfrutar de una de las obras de mayor éxito del siglo XX. Víctor Pablo Pérez sustituye a Lucas Macías, inicialmente previsto para la dirección de este programa, que ha cancelado su participación por motivos familiares.

'Alicia en el País de las Maravillas'

El Ayuntamiento de Granada en su apuesta por extender a los barrios parte de su programación cultural llevará los próximos días 1, 2 y 3 de abril al Teatro José Tamayo de la Chana Alicia en el País de las Maravillas, un novedoso musical entre la comedia y el terror basado en la popular novela de Lewis Carroll que mezcla personajes reales con hologramas en una propuesta escénica totalmente novedosa.

El musical de Alicia en el País de las Maravillas llega de la mano de Woderland, con dramaturgia, dirección y composición musical a cargo de Jasio Velasco y producción de Alicia Fidalgo. Lo original de su propuesta en basa en la interacción de tres actrices y un actor con proyecciones, vídeo y técnicas de mapping donde la luz, los contrastes y los juegos de perspectivas son los protagonistas, haciendo así realidad todo ese enorme universo de fantasía que hay la obra.

Teatro Alhambra

Además, la compañía La Extinta Poética representa este viernes y sábado en el Teatro Alhambra de Granada la obra Convertiste mi luto en danza, una mirada sobre cómo diferentes personas enfrentan la muerte. Escrita por Eusebio Calonge y dirigida por Paco de La Zaranda, la pieza nace como respuesta a una carta recibida hace años en la que una madre, Elena, dolorosamente contaba cómo su hija María, desahuciada por un cáncer terminal, se desplazó en ambulancia del hospital de Pamplona hasta el Teatro Principal de San Sebastián para cumplir su deseo de ver a La Zaranda. "No tiene esta obra la intención de contar su historia, pero sí está en ella su impulso, aquel que nos enseña nuestro sentido como artistas, el de servir de transmisor, entre la soledad de un ser humano y el infinito", ha explicado el dramaturgo.

La Extinta Poética nació como compañía tras la obra del mismo nombre, que aglutinaba a artistas de distintas disciplinas, el director Paco de La Zaranda, el dramaturgo Eusebio Calonge y la compañía Nueve de Nueve. Nacieron allí las premisas de una búsqueda del lenguaje teatral que desarrollan, que incluye contundencia del contenido dramático, esencialidad de formas o indagación entre disciplinas artísticas limítrofes.

Camela y otros clásicos

El sábado 2 de abril, el Palacio de Congresos de Granada acoge un nombre clásico del panorama musical español: Camela. La formación, que ha marcado una manera de ver, sentir y disfrutar la música pop en este país durante 25 años de éxitos contra todo pronóstico. Ángeles y Dioni llegan con sus clásicos y los temas de su último disco, Su locura, mi placer, un trabajo producido por Dioni Martin y escrito por su hijo Rubén.

Otros clásicos, Los Chichos, llegan a la Industrial Copera este sábado. Morgan, hará lo propio en el Centro Cultural de CajaGranada.

Y ya el domingo, para despedir el fin de semana, Revolver se encontrará con sus seguidores en el concierto que ofrecerá en el Centro Medina Elvira de Atarfe.