Ángel García Roldán, el profesor de la UGR que expone en PhotoEspaña las imágenes por las que Instagram cerró su cuenta

En las inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. En esta época de sobre exposición a la imagen, ¿hay paradójicamente más censura que en el siglo pasado? ¿Puede filtrar Instagram fotografías que podría exhibirse sin problema en un museo? Sí, y un ejemplo palmario es el caso de Ángel García Roldán, el profesor titular de la Universidad de Granada que estos días expone en una sede de PhotoEspaña las mismas imágenes por las que la red social cerró su cuenta. Por eso precisamente la colectiva que se exhibe en la galería Meca Mediterráneo de Almería se titula No Limits.

La poscensura

El artista visual y docente del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la UGR participa con el proyecto Planeta Benjamín 2018/2022, una colección de 1850 fotografías de 10 por 10 centímetros publicadas previamente en Instagram hasta su censura por vulnerar las normas de la comunidad y eliminación definitiva del perfil del autor por la compañía.

"Tuve la precaución de hacer capturas de pantalla. Cuando empecé por 2014 todavía no había censura como tal en las redes sociales. Aunque había tenido amagos, lograba situarme de nuevo y seguir con mi discurso, que era simplemente difundir mi trabajo", cuenta el creador sobre el germen del proyecto que nació en los albores de Instagram, cuando todavía era una red para amantes de la fotografía. "La pieza al final ha sido como una especie de arqueología de todo esto, porque originalmente era fácil subir un pecho o un pezón pero luego empezaron los logaritmos".

"La gente al principio jugaba a engañarlos y a lo mejor subía una tarta con una guinda para confundir con un pezón", recuerda sobre aquellos primeros tiempos. "Mi cuenta estaba cerrada y advertía a la gente que podía haber desnudos. No pretendía ser un gurú de las redes sociales ni nada de eso, simplemente era mi trabajo artístico. Trataba de crear una carta de presentación o difusión", recuerda sobre unos tiempos no lejanos y paradójicamente más permisivos que los actuales. "Al final me censuraron, aunque un desnudo suele ser una cosa bastante natural en el arte. Incluso en cuadros eclesiásticos exhibidos en el Bellas Artes de Granada puedes ver imágenes de una virgen dándole el pecho al niño, no te digo en el Museo del Prado".

"Nunca ha habido más dispersión de la imagen como ahora con las redes y todos los consumimos como evasión, como cualquier tipo de sustancia que te vaya a hacer flotar. Y sin embargo, nunca ha habido tampoco más espacio para la censura, y más concretamente sobre el cuerpo femenino", señala sobre un aspecto que le parece especialmente destacable. "¿Qué tipo de sociedad estamos creando cuando se puede decir lo que uno quiera pero no se pueda enseñar un cuerpo de un ser humano?", plantea el profesor de la Universidad de Granada.

"Cuantas más fotografías publicaba más cuidado tenía de la progenie", señala el creador, que durante tres años llegó a publicar tres imágenes diarias. Precisamente por ese cuidado de la narrativa, decidió guardar sus fotos y las capturas de pantalla hasta que surgiese la ocasión. Ahora ha llegado el momento de "generar una pieza en el que esas imágenes volvieran a su lugar y espacio natural, que es la impresión y la galería de arte". "Al final convertí aquello en un panóptico en el que vuelves a tener esa sensación opiácea de la imagen pero en el que sí te entretienes a contemplarla. Siempre que veo a algún espectador mirando las fotos dedica mucho más tiempo del que les destinaría en una red social. Dialogan sobre ellas y las recorren, porque es una pieza muy grande", cuenta sobre una composición que ha seleccionado aproximadamente 900 imágenes en un mural de 8 metros por tres.

La posfotografía

Las redes sociales han conseguido convertir a cada usuario en un censor en potencia hasta devenir en la era de la cancelación. Con una peculiaridad añadida: en ese ciber murmullo los opinantes se enorgullecen de esa gesta, se ejerce una censura a boca llena encubiertos en el anonimato.

Por eso la propuesta de Ángel García Roldán es especialmente interesante. En la época de la poscensura y la posverdad, plantea también un debate sobre la posfotografía. En ese sentido, la serie ofrece una doble lectura: por una lado la referencia a las formas de creación y comunicación de la creación contemporánea, esa fotografía con el que se difuminan los límites de la misma -tanto en su origen como en su difusión-. Por otro lado, el proyecto juega con la idea de Walter Benjamin en su trabajo La obra de arte en la época de la reproductividad técnica para propiciar un debate sobre el valor de la imagen fotográfica y su copia impresa.

"Es cuestión de resistencia. Flaco favor hacemos a la comunidad de artistas los fotógrafos que autocensuramos nuestras imágenes para que aparezcan ahí y también perjudicamos a la comunidad de espectadores que ven las imágenes con naturalidad", advierte el investigador de la Universidad de Granada.