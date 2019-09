El Centro Lorca inaugurará la exposición de Christopher Maurer el 19 de septiembre

Más de un año ha pasado desde que este periódico anunciara la exposición del hispanista Christopher Maurer en el Centro Lorca. La inauguración de Amor (con alas y flechas) se fijó en octubre de 2018, pero se retrasó por "motivos burocráticos". La exposición tampoco pudo ver la luz a finales de diciembre, ni en marzo de este año. En su lugar se pudo ver Desde el Centro: Federico García Lorca y Granada, donde se exploraba la necesidad del poeta de Fuente Vaqueros por volver siempre a la ciudad de la Alhambra y de irse para completarse como artista.

El Centro de la Romanilla inaugurará "la primera gran exposición sobre Lorca y el amor" el 19 de septiembre. La ambiciosa muestra, titulada Jardín deshecho, hablará sobre temas centrales en la vida y obra del poeta como el amor, el deseo y el sexo. Para ello, se contará con una amplia muestra del archivo personal recién incorporado al Centro Lorca. "Muchos de los manuscritos, cartas, fotos, libros, obras de arte y objetos personales se exhiben por primera vez en esta exposición", explican sus organizadores.

La muestra comisariada por el hispanista estadounidense, uno de los mayores expertos en la obra de Federico, contará también con piezas procedentes de colecciones privadas. "Nos referimos a materiales de personas privadas que han guardado cartas de esa época, donde Lorca habla con uno de sus últimos amigos a los que le escribe, por ejemplo", explican sus organizadores.

La presentación de la muestra tendrá lugar el 19 de septiembre a las 12:30. Una hora antes, Maurer realizará una visita guiada con los medios. Está previsto que a esta inauguración institucional acuda el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao. Por la tarde, a las 18:00, se celebrará la inauguración oficial. Después habrá mesas redonda a las 20:00 donde participarán dos o tres especialistas en Federico.

El catedrático de la Universidad de Boston iba a contar con la ayuda de otro amante lorquiano, el dramaturgo Alberto Conejero, para montar la muestra. El autor de La piedra oscura, obra sobre el amor entre Lorca y Rafael Rodríguez Rapún, y El sueño de la vida, continuación de la Comedia sin título de Lorca, estaba escribiendo una exclusiva pieza teatral para acompañar la exposición. Sin embargo, Conejero "se retiró hace meses del proyecto a causa de otros compromisos", confirmó Maurer a este periódico hace unos días.

El autor de Yerma "sostiene desde sus primeras obras una profunda, estática y a veces agónica meditación sobre el amor, uno de los temas esenciales de su vida y obra", explicó el hispanista. La exposición propone, en palabras del experto, "seguir el difícil curso de esta meditación a lo largo de su breve vida –20 años de incesante creación– dando una generosa muestra de los tesoros del archivo recién incorporado al Centro Lorca".

Vicente Aleixandre dijo del poeta: "Quienes le vieron pasar por la vida como un ave llena de colorido, no le conocieron. Su corazón era como pocos, apasionado. Amó mucho, cualidad que algunos superficiales le negaron. Y sufrió por amor, lo que probablemente nadie supo". "Es cierto", contestó Maurer, "apenas se ha explorado ese aspecto de Lorca".

El público hará por primera vez un recorrido por todos los territorios sentimentales del autor: desde los primeros amores imposibles de juventud nacidos al calor de la Vega, como María Luisa Natera y María Luisa Egea, hasta llegar a las grandes pasiones del granadino, todas hombres.

Las grandes pasiones del poeta, todas hombres

Hablamos de Salvador Dalí, una de las grandes obsesiones de Lorca durante su época en la Residencia de Estudiantes de Madrid -basta con leer Oda a Salvador Dalí-; Emilio Aladrén, un escultor con el que mantuvo una relación -a el le dedicó el poema El emplazado dentro del Romancero gitano-; Rafael Rodríguez Rapún, su más hondo amor, compañero de fatigas en La Barraca y a quién le escribió los Sonetos del amor oscuro; y Eduardo Rodríguez Valdivieso, un joven aspirante a escritor al que Federico le llegó a decir por carta: "Me asalta la idea de si tú no me querrás como yo a ti".

No es la primera vez que Maurer organiza una exposición sobre el escritor granadino. De hecho, trabajó con el catedrático Andrés Soria Olmedo para hacer realidad Poeta en Nueva York, una celebrada exposición en la New York Public Library sobre el periplo americano de Lorca. "Me interesa especialmente su estancia allí porque marca un cambio dramático en su poesía, en sus ideas sobre el teatro y en su visión de la justicia social", explicó el hispanista.