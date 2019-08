Hablar de Checopolaco es hablar del proyecto en solitario de Julián Méndez (Granada, 1985), bajista de Los Planetas desde 2010 y exmiembro de Lori Meyers, del que fue cofundador en 1998. Ha colaborado con músicos como Antonio Arias, Soleá Morente, Sr. Chinarro y La Bien Querida. Además tiene un estudio de grabación en Loja desde donde ha coproducido discos tan conocidos como Viaje de estudios y Hostal Pimodán de Lori Meyers.

Méndez decidió dar un paso adelante en la industria musical y en 2009 lanzó su proyecto en solitario -Checopolaco-. Tres discos después, el artista granadino canta sobre un fondo musical que anticipa el poderoso equilibrio entre solemnidad y fragilidad. "Tres pasos quedan, tres pasos para llegar hasta el cuarto", dice en el primer verso de Avance, la canción que abre su tercer disco llamado Tres pasos. El músico actuará este viernes por partida doble en el Festival Tendencias -a las 22:00 horas en la explanada del Pabellón de Deportes de Salobreña- junto a Los Planetas.

-¿Quién es Checopolaco?

-Es un chaval de Loja que vive en Granada que da más vueltas que una rueda de bicicleta y que hace música. A veces le gusta hacer música en compañía y otras en solitario, y que le gusta dedicarle canciones a su novia y a su gato.

-¿Cómo va su proyecto en solitario?

-Estoy contento. Es mi proyecto, mis canciones. Lo llevo muy tranquilo. Es un proyecto a medio largo plazo. No me quite el sueño porque sé que a corto plazo no es algo que me pueda dar más trabajo. Normalmente me da mucho trabajo y menos satisfacciones de las esperadas para el esfuerzo que hago, pero estoy contento con el apoyo y las canciones que voy creando.

-Hábleme de su último trabajo, Tres pasos.

-Es tranquilo, muy reposado y solitario en la composición. Intenta ser positivo, pero luego lo escucho e intenta ser un tipo de positividad ante la debacle, la catástrofe. Cuando lo hice pensé lo que querría escuchar de mí en un futuro, y quería que fuese algo positivo, que no tuviera aspectos negativos.

-¿Considera este disco distinto a los dos anteriores?

-Con los anteriores discos tenía la esperanza de tocar un poco más y entrar en cierto tipo de circuitos musicales. Estaba más pendiente de hacer canciones más escuchables. Este disco en cambio es más tranquilo. Lo he compuesto sin esa necesidad de llegar a cierto tipo de conciertos donde van más personas. Está más pensado para tocarse en salas, incluso en cafés bar con la gente tomando sus cosas y sin prestar prácticamente atención a quien esté cantando.

-¿Qué le gusta más, trabajar en solitario o en grupo?

-Es muy diferente. El grupo te da muchas satisfacciones, estás siempre con amigos y compartes casi todo, pero también es verdad que dependes de muchas cabezas. Cuando tienes un proyecto en solitario siempre estás en tu película y no dependes de horarios o de que alguien no pueda quedar. En definitiva, es un poco más fácil.

-Pero también es más solitario...

-Claro, pero yo siempre tiendo a la soledad como los gatillos. Me gusta mucho estar solo, pero si es verdad que se echa de menos trabajar con más gente. Supongo que la cuestión es buscar el equilibrio, encontrar a gente con la que no te cueste trabajar.

-¿Qué significa para usted esa doble actuación en el Tendencias de Salobreña?

-Supongo que estaré en las dos actuaciones si no hay ningún cambio de última hora y me llaman para decirme que Checopolaco ha ido tan bien y que ha vendido dos millones de discos. Supone más trabajo, porque son dos actuaciones con sus dos pruebas de sonido, pero es un reto que me gusta.

-Si hablamos de referentes de la música granadina, ¿con quién se queda?

-Desde Los Ángeles a Los Planetas.