Chema Rivas, el reguetonero sexitano con 800.000 oyentes mensuales en Spotify: "Quiero ser un tío sin filtros"

Puede que a muchos el nombre de Chema Rivas aún no les diga nada aunque hayan tarareado "Tiene to' lo que me gusta/ Más rica que algodón de azúcar/ Se apagó la luz, uoh-oh-oh". O por lo menos, si no la han cantado, han escuchado el tema en la radio, en algún centro comercial o algún bar. Este artista de 24 años nacido en Almuñécar, más de 800 mil oyentes mensuales en Spotify. A pesar de su juventud, tiene ya una larga carrera en el mundo de la música porque comenzó con tan solo 13 años, cuando descubrió su primera guitarra y se aficionó al blues y al rock.

Con el paso del tiempo ha ido evolucionando con su música y experimentando con distintos estilos musicales como el R&B, funky, reggaeton o el pop, hasta decantarse por el urbano latino, género en el que ha triunfado entre las nuevas generaciones y no tan nuevas con ritmos bailables y letras que califica de "tonteo romántico, pero vacilón". Aunque cada vez menos. "Sigo teniendo esa actitud chulesca pero ya se me está pasando la etapa de salir de fiesta. Estoy empezando a hacer la transición", comenta el joven.

Cuenta que en plena pandemia dejó sus estudios de Educación Infantil en la Universidad de Málaga, se dio de alta como autónomo y se lanzó de lleno a su carrera como músico, que arrancó con el éxito de Mil Tequilas, un tema muy especial para el sexitano que cuenta ya con varios discos platino y oro.

Actualmente es uno de los cantantes españoles más reconocidos en el género urbano, con varios temas virales como Algodón de Azúcar, todo un éxito. El joven, que ha trabajado hasta hace poco con Sony Music y ha experimentado con distintos géneros, lanza ahora su primer disco producido de forma independiente pero que comparte distribuidora con la compañía internacional. "Estoy súper contento con el trabajo. Es mi primer álbum, con nueve canciones de las que ya se han adelantado cuatro. Era un trabajo que necesitaba a nivel personal. Yo lo comparo con mi primer tatuaje, la palabra "ilusión". Quiero ser un tío sin filtros y quería mostrarme así", cuenta el músico.

Éxitos

El granadino lanzó su primer tema, Loco soñador, en 2019 y cuenta con éxitos como Entre tú y yo, que supera las 105 millones de reproducciones en Spotify y ya ha colaborado con artistas como Juan Magán, Ptazeta, Lérica o Antonio José.

Ahora Chema Rivas vuelve a los escenarios con un formato completamente renovado para presentar su álbum debut, Sin Filtros, que se lanzará el próximo 21 de junio. Granada, Madrid y Barcelona son las ciudades que acogerán durante el mes de junio al artista granadino que acumula millones de reproducciones en Spotify. En estos shows, Chema Rivas presentará sus temas más recientes como Imaginándote o No me gusta tu vestido, y también recordará algunos de sus pasados éxitos.

Gira

Acorde a las buenas vibras de sus canciones, Chema Rivas hará bailar y llenará de buenas energías cada sala que pise. Además, una de las principales novedades de esta gira es que, en esta ocasión, Chema Rivas no estará solo en el escenario; contará con una banda que le acompañará en este nuevo viaje musical.

La gira arranca este sábado en Granada 10 y continúa el 20 de junio en Madrid en Sala Boite; el 27 en Barcelona, en Sala La Nau.

Luego llegarán varios festivales, como el Arenal Sound. Y una sorpresa de la que todavía poco se puede adelantar pero que muy ligada al fútbol, un campo que tantas alegrías le ha dado. "Vienen cosas grandes vinculadas a la Selección Española de Fútbol. La gente se va a sorprender bastante, aunque la gente pueda pensar que es una canción para la Eurocopa pero no es eso. Pronto se podrá decir".