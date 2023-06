Coco Reyes : "Hemos puesto mucho cariño para contar parte de la historia del pueblo gitano"

Coco Reyes presenta Lisistrata Montoya, una comedia con varias mujeres gitanas como protagonistas, este viernes 23 de junio a las 21:00 en el Teatro municipal Isabel la Católica. La actriz participa en esta obra que llega a escena tras un trabajo y un proceso en el que se han implicado con toda la ilusión del mundo, junto con un grupo de mujeres amantes del teatro que han estado bajo su batuta. La trayectoria y la bondad natural de Reyes ha sido determinante para que este trabajo culmine, pues no se puede olvidar que muchas de las intérpretes no son profesionales. En manos de la directora, todo ha sido más fácil y había garantía de éxito, como podrá disfrutarse.

No obstante, no podemos obviar la trayectoria de Coco Reyes, ganadora del Premio 8 de abril del Instituto de Cultura Gitana en la categoría de Nuevos Creadores. Con experiencia televisiva como su participación en la serie de AtresMedia La Novia Gitana, en el programa Late Motiv de Movistar+, en Hospital Central, La que se avecina o en la serie de Canal Sur Arrayán, entre otras. Hablamos con la artista y escritora granadina.

-¿Qué presenta este viernes?

-Presentamos Lisístrata Montoya, una comedia inspirada en la Lisístrata clásica de Aristófanes, en el que un grupo de mujeres gitanas se reúne para acabar con un mal que les acecha: el racismo. Es un texto original en el que hemos puesto mucho cariño y esfuerzo para contar parte de la historia del pueblo gitano muy desconocida por la sociedad.

-¿Dé donde surge la idea?

-Surge como parte del proyecto Gitanas a Escena, que ha supuesto la formación de la primera compañía de teatro de mujeres gitanas. Este proyecto ha sido seleccionado por la Fundación La Caixa en su convocatoria Art For Change, ya que se trata de una acción cultural con un impacto social importante. Estas mujeres no son profesionales, pero han recibido formación artística y han trabajado durante meses para ofrecer un espectáculo que no dejará indiferente a nadie.

-¿Cómo ha sido el proceso?

-Ha sido muy emocionante. Hemos contado con la generosidad de grandes artistas como Marina Heredia o Eva La Yerbabuena, que nos han ofrecido masterclass muy inspiradoras, o Antonio Heredia, profesor de romaní, que nos ha dado a conocer parte de nuestro idioma que en España fue muy difícil de conservar. También hemos compartido momentos muy íntimos que nos han ayudado a conseguir mucha unidad entre nosotras.

-¿Qué le ha sorprendido en el montaje de este espectáculo?

-Hemos aprendido mucho las unas de las otras. Ha sido un proceso muy intenso, con mucha cercanía personal y en el que los personajes han bebido de las propias actrices. Es un montaje muy personal del que nos sentimos profundamente orgullosas.

-¿Qué proyectos tiene a la vista?

-Lo principal es que el estreno salga muy bien y esperamos que guste mucho a todos los granadinos que nos van a acompañar. A partir de ahí, nos gustaría mucho que Gitanas a Escena pueda seguir caminando y llevemos a Lisístrata Montoya a muchas partes de España.

-¿En qué momento se encuentra?

-En un momento maravilloso de realización personal. Estoy cumpliendo un sueño que llevaba muchos años en mi corazón. Poder formar la primera compañía de teatro de mujeres gitanas y hacerlo con las mujeres tan valientes que lo he hecho es una gran suerte. Estoy muy centrada en este proyecto y quiero poder continuarlo. También deseo que encontremos el apoyo institucional necesario para que esta iniciativa tan necesaria siga adelante.

-¿Algo que se nos quede en el tintero?

-Pues sobre todo queremos agradecer a quienes han hecho posible que se lleve a cabo, a la Fundación La Caixa, al Colegio Amor de Dios, que tan amablemente nos ha cedido sus instalaciones para los ensayos y que se ha implicado mucho con nosotras, al Ayuntamiento de Granada por su apoyo, a Angular Comunicación y Ediciones Alsur por su colaboración.