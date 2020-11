Granada celebra el Día del Pueblo Gitano y pide la igualdad efectiva

La Plaza del Carmen ha acogido esta mañana, con la presencia del alcalde de Granada, Luis Salvador, la celebración del Día Andaluz del Pueblo Gitano en el que se conmemoran los más de cinco siglos desde que los primeros gitanos se establecieron en Andalucía. Los actos han comenzado con la lectura del manifiesto a cargo de la actriz Coco Reyes y con la interpretación del Himno Gelem Gelem por parte de las artistas Estrella y Macarena Fernández y la guitarra de José Manuel Fernández.

Durante la celebración, el primer edil ha animado a todas las instituciones a trabajar conjuntamente para “conseguir el paso a la igualdad real y efectiva” que no se ha logrado en 558 años de convivencia. “Hay gente que se queda fuera de la carrera de la vida porque no parte de la misma igualdad de oportunidades, porque tiene problemas añadidos que tenemos que afrontar desde el conjunto de las instituciones”, ha añadido, “porque lo importante no es quien gana esa carrera, sino que lleguemos todos juntos y lo podamos hacer con calidad de vida y con la sensación de que hemos hecho lo correcto”.

El acto ha contado también con el la presencia del concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, junto con Sara Olvera, en representación de la Fundación Secretariado Gitano; el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Javier Villoria; la diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, y la delegada de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana Berrocal.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de “romper estereotipos, mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en Andalucía y abolir definitivamente las barreras del rechazo, la intolerancia y la marginación”, tal y como ha señalado José Antonio Huertas. El edil ha incidido en la “mano tendida” del Ayuntamiento para trabajar coordinadamente “en la consecución de la integridad plena, la igualdad de oportunidades y el fomento de la pluralidad”.

Por su parte, la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Berrocal, ha manifestado la importancia de la educación como “base para lograr la igualdad real y la integración completa de la comunidad gitana en la sociedad andaluza”. Berrocal ha destacado “la necesidad de trabajar por el fomento de la igualdad de la mujer gitana” y ha recordado que “solo trabajando juntos, desde todas las administraciones, podremos establecer los cimientos de una Andalucía que sea ejemplo de integración solidaridad y progreso a través de políticas que favorezcan una normalización de la situación socio económica y educativa para este pueblo”.

Durante la lectura del manifiesto, la actriz Coco Reyes se ha referido al pueblo gitano como “necesario para el desarrollo de Andalucía, el conocimiento y la alegría. Yo tengo un sueño”, ha dicho, “que siempre estemos celebrando este día, que el sol nos ilumine a todos con el mismo rayo, que las noches sean festivas sin distinciones y que a mi pueblo gitano se le restaure su integridad”.

Por último, el alcalde ha comprometido “el esfuerzo y la disposición” del Ayuntamiento por seguir trabajando por romper las desigualdades y lograr la plena integración social. “El sueño del pueblo gitano andaluz tiene que ser el sueño de todos los andaluces, porque sólo seremos felices si vuestra felicidad es igual que la nuestra”, ha concluido.La Comisión Drom Gao Caló por el conocimiento del Pueblo Gitano –organizadora de la celebración- está formada por entidades sociales y administraciones públicas como Asociación Gitana Anaquerando, Asociación de Mujeres Gitanas Romí, Fundación Secretariado Gitano, Facultad de Ciencias de la Educación (departamento de Pedagogía de la UGR), delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada de la Junta de Andalucía a través del Centro Sociocultural Gitano Andaluz, Diputación de Granada a través de su Área de Familia y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Granada a través del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.