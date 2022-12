Concha Pérez presenta en Granada 'Ukraína'

Concha Pérez Rojas, docente e investigadora especializada en creación artística y Shoá, ha presentado este semana en Granada su último libro, Ukraína. Publicado en la editorial Huerga y Fierro, el volumen reúne una serie de 56 relatos cortos que pueden ser leídos como un largo poema en prosa, como microrrelatos o autoficción. La autora acudió a la la librería Babel de Granada para firmar ejemplares.

El libro

El texto, escrito a partir de un recorrido por los lugares del holocausto en Ucrania, plantea una reflexión sobre la Europa del siglo pasado y el actual, sobre los conflictos que han asolado Occidente, lastimosamente vigentes. En un estilo híbrido, que alterna capítulos sobre el Holocausto con otros, de carácter más lírico e intimista, se entretejen historias que apelan a la memoria personal y a la colectiva, a lo íntimo y a lo universal.

Por las páginas de Ukraína desfilan víctimas y victimarios, oprimidos y opresores, observadores y asesinos, judíos y gitanos, nazis y partisanos. Sobre el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, se pone en evidencia a una Europa que ha sido y sigue siendo escenario de conflictos. Se apunta tanto a la dignidad como a las mezquindades y a las miserias humanas. Como reza el prólogo: “Kreschatik en llamas. Europa en llamas. El relato de un mundo que fue y que se reedita en cada organismo, en cada tierra, en cada generación”.

En palabras de Carolina Sandra Monzón, profesora de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina): “Ukraína es una obra que moviliza, que abre heridas, retoca cicatrices, las cierra, las mima, y las vuelve a abrir. Es un pretexto para contrariar a lo que debe y no debió haber sido, a lo que fue, a lo que tristemente es aún”. Y agrega: “Ukraína habla de la sumisión y de la revuelta. Pero, sobre todo, interpela con sus imágenes agónicas; con sus rutas lejanas y alejadas; con su ficción desmedida que encuentra un relato certero y perfectamente ubicable en tiempo y espacio; con sus bosques oscuros, sus calles que no son calles, sino paseos barrosos hacia lo otro, lo que no podía ser, lo que, en alguna manera, no fue”.

La autora

Concha Pérez Rojas (Cartagena, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Obtiene la Suficiencia Investigadora con una tesina sobre Friedrich Nietzsche (2002), y el Doctorado Europeo en Literatura y Comunicación con una tesis sobre el proceso de creación en Leopoldo María Panero (2009). Periodista en instituciones y medios de comunicación españoles desde 1993, ha sido colaboradora habitual de cabeceras como Cuadernos para el diálogo (2005-2010) o Raíces. Revistajudía de cultura (desde 2007). Docente graduada de la Escuela Internacional de Estudios sobre el Holocausto de Yad Vashem, en Israel (2011). Ha sido ponente en cerca de una treintena de simposios y congresos en universidades de Latinoamérica y Europa. Asimismo, ha publicado textos literarios y ensayos en volúmenes colectivos y revistas internacionales, acerca de la creación artística y las psicopatologías, Holocausto y propaganda. Actualmente, se dedica a la docencia y a la investigación.