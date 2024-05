La Costa Tropical se convierte en parte del set de rodaje de 'La Boda', con Elena Furiase y Daniel Chamorro

La Costa Tropical está de moda y las historias de amor, intriga o aventura que suceden entre sus calles no paran de aumentar gracias a la fijación del sector audiovisual por grabar en algunos de sus muchos enclaves. Si hace no mucho se conocía que una productora de origen belga abría el proceso de casting para un rodaje que se realizará a finales de mayo cerca de la capital de la Costa, ahora la costa de Granada acogerá parte del rodaje de 'La Boda', la ópera prima del cortometrajista Pedro Cenjor, y que reunirá en Motril a Elena Furiase y Daniel Chamorro.

El rodaje de la película, que está escrita a cuatro manos entre el propio Cenjor y Corinna Salerno, está previsto que se desarrolle durante varios días en distintos enclaves del litoral granadino, entre ellos Motril, y continuará posteriormente en Consuegra (Toledo) y Madrid.

El largometraje es una producción de El Sueño Eterno Pictures (Papeles, Los bárbaros, Un largo viaje, La Paz de los cementerios, Alegoría Día 1, Antes de morir …) y cuenta la historia de Felisa (Elena Furiase), una mujer de espíritu libre, con los problemas que ello conlleva en un entorno rural, que tras mudarse varias veces a Madrid se ve obligada a volver a la casa de sus padres. Las fiestas de fin de semana y las deudas que mantiene con el dealer del pueblo, la llevan a aceptar matrimonio con Sebastián (Daniel Chamorro), hijo soltero de una de las clientas de su madre, con el único propósito de recuperar el dinero gastado en bodas durante toda una vida.

Completan el reparto Margarita Lascoiti (Smoking Club, Nacidas para sufrir, Nos miren… El comisario), Verónica Ortiz (Papeles, Amor secreto, Un esposo para Estela, Nacer contigo), Silvia Vacas (Tiempo después, Smoking Club, Por H o por B) y Bárbara Cuesta (Operación Concha, Amar es para siempre). Además, cuenta con la colaboración especial de Antonio Dechent (Papeles, Los Farad, Cerrar los ojos), María Jesús Hoyos (El cuarto pasajero, Maixabel, Objetos … Perverso) y Felipe García Vélez (El maestro que prometió el mar, Sacrilegio, Golpe maestro,… El pueblo).

El director del largometraje, Pedro Cenjor, indica que "La Boda es una película que habla de la necesidad de amar y ser amados en entornos en los que las emociones se esconden muy dentro y surge de secretos escondidos y aceptados por los diferentes personajes, cuyas decisiones nos enseñan cómo emerge la esencia oculta en cada uno de ellos".

Por su parte, la productora, Patricia González (CEO El Sueño Eterno Pictures), explica que "cuando cayó en mis manos el guion de La boda, me sorprendió lo que es capaz de hacer el ser humano por aparentar ser lo que no es. Cómo vivimos pendientes de gustar, agradar, o hacer lo políticamente correcto, aunque paguemos un peaje tan alto como no ser feliz nunca. Hemos normalizado, hablar mal de alguien, inventar situaciones sin mirar las consecuencias que eso puede acarrear. Creo que la evolución de estos dos personajes, (uno llevado a sus límites por su caótica vida, y el otro por el control que llevan de la suya), es una lección de cómo se puede avanzar si encuentras en tu vida la persona que es capaz de dártelo todo, aunque tu no seas capaz de pagar igual. La importancia de sanar heridas pasadas, romper barreras infranqueables y el amor por uno mismo".

Durante varios días la empresa Smart Audiovisual ha tenido abierto un proceso de selección para encontrar a medio centenar de figurantes de entre 18 y 65 años para recrear, según apuntan fuentes de la empresa, la escena de un banquete de boda.

La relación de la Costa con la industria audiovisual

La ópera prima de Pedro Cenjor es solo un ejemplo de la fructífera relación de la Costa con la industria audiovisual. Hace alguna fechas, tanto el Puerto de Motril como el Puerto de Marina del Este, en Almuñécar, acogieron durante varios días el rodaje de 'Los Farad', la exitosa serie de Amazon Prime Video protagonizada por Miguel Herrán, Susana Abaitua, Pedro Casablanc, Adam Jezierski o Fernando Tejero entre otros, y que sigue la historia de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, con su jet set, sus excentricidades y su geopolítica a través de la familia Farad, que le ofrece un futuro, con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas.

La playa y acantilados de Castell de Ferro, así como distintos enclaves de Gualchos fueron elegidos para ser parte del escenario de 'Cerrar los ojos', el regreso al cine comercial del consagrado director de cine Víctor Erice, un drama protagonizado por José Coronado, Manolo Solo, Ana Torrent o María León.

O la propia Casa de los Bates, el hotel boutique del siglo XIX, catalogada como Patrimonio Civil de la Ciudad de Motril y anclada en el corazón de la Costa Tropical, entre Motril y Salobreña, acogía hace algunos meses a actores y actrices internacionales, como David Tennant (Doctor Who, Good Omens), Aidan Turner (El hobbit, Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Alex Hassell (The Boys, La tragedia de Macbeth o Noche de Paz), Nafessa Williams (Black Lightning, Black and Blue), Victoria Smurfit (El monje, Un niño grande, La playa) o Luke Pasqualino (Snatch, Snowpiercer), entre otros, para grabar 'Rivals', la adaptación de Disney a una de las novelas de la escritora británica Jilly Cooper.