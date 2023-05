Curro Cañete: "El entrenamiento de la mente, como el del cuerpo, requiere disciplina y perseverancia"

Curro Cañete es uno de los escritores de libros de autoayuda con más lectores de España. Licenciado en Derecho y Periodismo, también ejerce como coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, dar lo mejor de sí mismos y aumentar su éxito y su felicidad. Apasionado del comportamiento humano, su propósito de vida es ayudar a las personas a creer en sí mismas para que puedan disfrutar de la vida, vivir sin miedo y hacer sus sueños realidad. Traducido a diez idiomas, es autor de varios superventas como El poder de confiar en ti, que ganó el premio al mejor libro publicado en 2019, Ahora te toca ser feliz o No tengas miedo a nada. Ahora regresa con El amor comienza en ti (Planeta), que ha presentado este mes en Granada.

-¿Qué diferencia hay entre este trabajo y otro libro suyo, El poder de confiar en ti?

-Este libro está dedicado a aumentar la autoestima, el amor por uno mismo. Es un programa -el que hago en las sesiones y los talleres- que tiene siete pasos concretos que hay que hacer por orden en los que se trabajan unos ejercicios concretos para ir aumentando la autoestima a medida que vas leyendo y los vas realizando. Todo el volumen está dedicado a eso. El poder de confiar en ti es un libro más general destinado a incrementar la confianza en uno mismo y este es más específico.

-¿Cuáles es la base para empezar a adentrarse en ese camino?

-Lo primero es hacerte consciente y después aceptar la vida tal y como es, con sus luces y sus sombras. Así vamos recorriendo hasta siete pasos. El objetivo final es que las personas no sólo sobrevivan, que no vayan con el piloto automático, sino que vuelen, que vivan vidas realizadas y con sentido. Eso es lo que hay que conseguir, aunque no digo que sea fácil. Hay que trabajar mucho el amor a uno mismo y hacer las paces con el pasado.

-Tanto este como otro de sus libros tienen en común la fijación por vivir el presente, una cuestión que ha puesto muy de moda la corriente del mindfulness. ¿Tan importante es?

-Sí, es que es lo más importante. Piensa que el presente es lo único que tenemos y hasta que los seres humanos integremos eso y vivamos ahí la mayor parte de nuestro tiempo, tendremos que seguir trabajándolo. De otra manera no es posible disfrutar de la vida, viviremos siempre con ansiedad.

-Parece mentira que una cosa tan sencilla cueste tanto aplicarla en la práctica.

-Es el gran reto humano porque la mente va como un mono loco hacía el pasado y hacia el futuro. El entrenamiento de la mente, como el del cuerpo, requiere disciplina y perseverancia. Y también mucho foco. Es un trabajo interior que tiene que hacer cada persona. No es fácil pero sí necesario desde mi punto de vista.

-Las reglas mágicas para una buena autoestima son: no compararse con las demás personas, liberarse de la presión del que dirán y aprender a decir no.

-Sí, esas tres cosas son muy importantes de cara a la autoestima, por eso le he dedicado un capítulo entero. Si no ponemos límites a la opinión ajena, ni decimos que no cuando queremos decir no y si además comparamos nuestra vida con la de otros, no podemos ser felices. Pero son objetivos alcanzables y todas las personas pueden lograrlo.

-El público granadino, cuando se acerca a charlar con usted después de las presentaciones, ¿está compuesto mayoritariamente por lectores con más dominio de este tipo de recursos y autoconocimiento o por personas que llegan a los libros de ayuda personal por primera vez?

-Pues hay de todo, hay gente que me acaba de descubrir y otros que llevan trabajando en sí mismos muchos años. El trabajo en uno mismo tiene que ser constante y hay que seguir en ello hasta que nos vayamos de este mundo. Yo, por ejemplo, a medida que voy evolucionando voy ofreciendo nuevas herramientas y nuevos niveles de consciencia. Lo que me transmiten es mucho agradecimiento, mucho amor y mucha alegría.

-Usted mismo ha tenido que encarar distintas etapas. En su anterior libro comentaba que tuvo que afrontar la pandemia en otra ciudad y ha vivido diagnósticos de enfermedades. ¿En qué etapa se encuentra ahora?

-Pues me encuentro bastante focalizado y entregado a mis sesiones, mis libros, mis lectores y mi propósito de vida que es ayudar a las personas que eligen mi trabajo para crecer y evolucionar. También me encuentro muy contento con mi perro, que es muy cariñoso y lo llevo a pasear al campo todas las mañanas. Vivo el más riguroso presente.

-¿Es su primera experiencia como dueño de perro?

-Sí y los perros son maravillosos: una fuente de amor incondicional y unos grandes maestros.

-¿Se siente más escritor o coach?

-Soy principalmente escritor. Ser terapeuta me encanta porque mis libros se nutren de esas experiencias y ayudo a personas particulares, pero la escritura creo que es mi principal propósito de vida.