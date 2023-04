Granada celebra el Día del Libro con un sector que coge fuerza gracias a los jóvenes

Este domingo Granda celebra el Día del Libro sin rosas pero con algunas de las principales calles del centro copadas por los puestos de una feria dedicada a uno de los productos culturales que más alegrías ha dado y siguen dando a la humanidad. Pese a que los augurios suelen ser tan agoreros como esnob, las tendencias en lectura son buenas y todo apunta a que el sector seguirá creciendo en los próximos años. Según el estudio Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España publicado en marzo de 2023 por la Federación de Gremios de Editores de España, el 68,4% de la población española lee libros, un 64,8% por ocio en su tiempo libre (cifra estable respecto al año 2021 aunque manteniendo con un ligero incremento) y un 22,6% lo hace por motivos de trabajo o estudios.

Ana del Arco, directora de publicaciones de la editorial granadina Comares y presidenta de la Asociación de Editores de Andalucía, destaca "la fuerza del sector en Granada", lo que "se refleja en la existencia de antiguos agentes ya consolidados pero también en otros nuevos". "En los últimos años siguen incorporándose a la cadena del libro editoriales y librerías. Entre las librerías de reciente creación, Tremenda o Insual destacan con novedades fuera de los catálogos habituales".

Para la presidenta de la Asociación de Editores andaluces, "las librerías, al igual que las bibliotecas, son muy relevantes para la agenda cultural de la ciudad". "Ellas, además de gestionar la ingente cantidad de novedades que reciben a diario, crean lugares de encuentro, clubes de lectura (incluso en otros idiomas), y fomentan hábitos lectores. La salud del sector editorial pasa en parte por el respeto a la cadena de agentes: autores, editoriales, distribuidoras, librerías, bibliotecas y público lector", comenta. Según el informe, el 26,2% de la población ha ido a una biblioteca en 2022, siendo las públicas el tipo con más visitas (89,7%). Además, estos espacios reciben una muy buena valoración (8,3 sobre 10).

Editoriales granadinas

Entre las editoriales de nueva creación, Del Arco destaca "sellos tan acertados y oportunos como Sonámbulos". También editorial veteranas consolidadas como Valparaíso, Cuadernos del Vigía, Esdrújula o Miguel Sánchez". "Tienen un papel determinante en el fomento de la lectura las editoriales de libro infantil. En Granada tenemos una que representa la edición cuidada, los contenidos tratados al detalle y la sensibilidad: Bárbara Fiori, que este año recibe el premio de la feria por una trayectoria editorial impecable", agrega sobre uno de los sectores, el del libro infantil y juvenil, que está teniendo más éxitos.



"Otro elemento dinamizador muy importante en Granada es la Biblioteca de Andalucía. Javier Álvarez ha sabido hacer de este espacio un "hogar", una casa de tal dimensiones como la valía de los profesionales que la asisten", apunta la editora, que junto a la labor de la Junta de Andalucía destaca la de otra institución: la Universidad de Granada. "Entre las editoriales científico-técnicas, merece distinguirse a la de la UGR, cuya directora, Maribel Cabrera, es a su vez presidenta de la Asociación Española de Editoriales Universitarias. La Universidad genera una producción del más alto nivel en este ámbito. Esos trabajos de investigación son una fuente muy relevante de libros científico-técnicos en español. Las editoriales somos un eje fundamental para el fortalecimiento del español no sólo como lengua de cultura, sino como lengua de ciencia". En ese terreno, la editorial de la que ella es responsable, Comares posee el puesto 6 entre las editoriales españolas de prestigio según el ranking de CSIC.

Géneros

"En cuanto a la línea editorial, la narrativa y la poesía diría que ocupan el grueso de la producción editorial de la ciudad de Granada. También existe una producción considerable por parte de instituciones y de organismos públicos. Aunque sería deseable que usen más la figura de las co-ediciones para fomentar la colaboración público-privada", agrega.

Hábitos

Según el informe, la media de lectura es de 10,1 libros al año. Teniendo en cuenta la lectura en tiempo libre tanto de libros como de cómics, el 66,2% de la población ha leído en los últimos tres meses. El número de lectores frecuentes se mantiene estable: un 53,5% lee con frecuencia semanal. El porcentaje de mujeres lectoras de libros en tiempo libre es significativamente superior al de los hombres en todos los grupos de edad, especialmente de los 25 a los 34 años. Como parece lógico, cuanto mayor es el nivel de estudios finalizados, mayor es la proporción de lectores de libros por ocio. Asimismo, se observa un leve descenso en la tasa de lectura en el nivel de formación más bajo.

Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón son las Comunidades Autónomas con una ratio de lectores en tiempo libre superior a la media. Por el contrario, Valencia, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura obtienen valores por debajo de la media nacional.

En ese sentido Juan Mata, profesor jubilado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UGR; Premio de la Feria del Libro de Granada 1998, Premio Andaluz de Fomento de la lectura 2002 y uno de los fundadores de la Asociación Entrelibros -uno de los colectivos ciudadanos que más han hecho por fomentar este hábito en la provincia y fuera de ella- señala que estas cifras se arrastran como resultado del alto índice de población mayor con un bajo nivel formativo. Una consecuencia directa de las situación económica que se vivió en ciertas comunidades españolas durante muchos años, lo que obligó a varias generaciones a abandonar los estudios para trabajar a edades tempranas, un fenómeno que incidió más en las regiones más pobres del país. Ese hecho que todavía se refleja en este tipo de encuestas (a partir de los 65 años, el hábito de leer un libro al trimestre desciende al 51%) aunque se aprecia un aumento de los lectores en esa franja respecto a años anteriores. Así, según los datos del estudio, en 2012 el porcentaje de lectura en Andalucía era de 55% mientras que ahora se alcanza el 59,7%. Sin embargo, aún queda un trecho hasta alcanzar el 74% de Madrid, la primera comunidad en el ranking.

Motivos

La falta de tiempo libre es el principal motivo por el que el 44% de los encuestados no coge un libro con mayor frecuencia. Además, uno de cada tres afirma no leer más por falta de interés y porque optan por otros entretenimientos. En ese sentido Mata matiza que hay que superar las visiones elitistas de la lectura y señala la precariedad laboral, con la escasez de tiempo de descanso y las dificultades económicas que conlleva, como parte del problema. Sin embargo, el experto en cuestiones de fomento de la lectura huye de las cifras en estos temas. "Hay quien puede leer muchos libros al año y otra persona lee dos pero de ellos obtiene mucho más provecho en su vida", cuenta Mata, quien resalta la importancia de los clubes de lectura en ese sentido.

Formatos

En cuanto a géneros, la novela y el cuento han sido los elegidos por el 70,6% de los encuestados. Y en cuanto al formato, el 53% leyó en papel (edición rústica), un 28,5% optó por libros bolsillo y el 18% se decantó por la modalidad digital. El E-Reader (12,9%) y la Tablet (10,3%) siguen siendo los dispositivos más utilizados entre los lectores de libros digitales, aunque el teléfono móvil continúa con una tendencia creciente.

Ana del Arco, que a su vez es abogada de propiedad intelectual, reconoce que las previsiones de libros digitales no se están cumpliendo, aunque esas cifras pueden verse afectadas por el pirateo, pues el 66,3% de los lectores de libros en formato digital se los descarga gratuitamente. Además, uno de cada cinco encuestados no sabe distinguir si la descarga es legal o no.

En cuanto a los audiolibros, tras el incremento observado en 2021, se estabilizan los usuarios. El 5,4% de la población escucha audiolibros al menos una vez al trimestre y un 2,7% lo hace semanalmente. El porcentaje de usuarios es claramente superior entre los menores de 35 años. En los últimos 5 años, el número de usuarios del formato ha aumentado más del doble (de un 2,4% en 2018 al 5,4% en 2022).

Canales

Sigue estable durante los últimos cinco años la cifra de ventas: el 63,8% de la población de 14 o más ha comprado algún libro en los últimos 12 meses y sigue en aumento el número de compradores de libros no de texto (52,8%). En cuanto a los canales, la librería tradicional se mantiene como el canal habitual de libros no de texto. Seguidamente se sitúan internet y las cadenas de librerías. La compra por internet como lugar habitual se asienta como el segundo canal de compra para el total de la población y es la primera opción para los compradores más jóvenes (de entre 25 y 34 años).

Libro infantil y juvenil

Entre los más jóvenes, el hábito lector es mayor que la media: el 85% de los niños en 10 y 14 años lee al menos un libro al trimestre; así como el 79% de los adolescentes entre los 15 a los 18. El porcentaje de hogares con menores de 6 años en los que se lee a los niños alcanzaba en 2022 un 75,9%. No obstante, el tiempo dedicado a la lectura de estos menores se reduce en 35 minutos de media respecto al año 2021. Entre los menores de 6 a 9 años, en cambio, ha aumentado tanto el número de lectores de libros no de texto como el tiempo de lectura: 85,3% y 3 horas y 17 minutos. Entre los adolescentes, a medida que aumenta la edad, se reducen notablemente tanto la proporción de lectores frecuentes como el número medio de libros leídos en tiempo libre en el último año. A pesar de eso, especialistas como Juan Mata destacan el boom que está viviendo el sector del libro infantil y juvenil, tanto en volumen como la calidad de las propuestas, con un notable salto creativo en la calidad de los textos y de las ilustraciones.

A estas buenas noticias contribuyen la excelente labor que está desempeñando el sector educativo con todo tipo de propuestas para incentivar la lectura. Las actividades que cada año organiza el Colegio Sagrado Corazón con motivo del Día del Libro son buena prueba de ello. Se trata de un proyecto que afecta a "todas las etapas del centro y en la que participa todo el alumnado en mayor o menor medida: en total 1.200 estudiantes", explica Javier Molina, impulsor de la propuesta junto a otros profesores como Herminia Rivas, Esther Cano o Abraham Jiménez. "Nuestro mayor tesoro es la implicación y participación del profesorado. Estamos muy agradecidos a las familias, docentes directivos y alumnado por creer y trabajar en esta iniciativa", comenta sobre una celebración con actividades para todos los cursos y una feria del libro propia con ejemplares donados. Una auténtica fiesta de la literatura que en años anteriores se ha inspirado en las novelas Harry Potter, los superhéroes o los cuentos tradicionales y que en esta ocasión ha tenido como protagonista a Roald Dahl.