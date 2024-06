Embrujo granadino, fenómeno fan y 'miles de historias por contar': Granada se vuelca con el concierto de OT

El Cortijo del Conde de Granada se llenó de 'campartas', gritos de emoción y más de un suspiro por los 16 concursantes de Operación Triunfo que se encuentran inmersos en su particular 'tournée' de verano con una selección de los grandes éxitos que han sonado durante estos meses en el talent musical. Una cita en la que ya horas antes de su comienzo hacía gala del gran fenómeno fan que trae consigo la marca OT con grandes colas de gente esperando en las inmediaciones del recinto para conseguir el mejor sitio posible, y así no perder ni el más mínimo detalle.

La tierra tira, y que tres de los 16 protagonistas de la noche sean de 'casa' -Paul Thin, Violeta Hódar y Denna- agregó una atmósfera especial entre público y cantantes. A las 22 horas el canto de 'Libertad' de Nil Moliner comenzó a sonar para arrancar un concierto de más de dos horas que puso sobre el escenario a todos los intérpretes y a saltar al público. El primer solo fue para 'La canción más hermosa del mundo', Omar Samba daba con la canción de Joaquín Sabina el pistoletazo de salida para todo lo que se vino después: 'Acalorado' -Lucas y Omar-, 'Unholy' -Juanjo, Mayo y Bea-, 'Tómame o déjame' -Naiara-, 'Alors On Dans' -Martin-, o 'Slomo' -Ruslana-, entre otras muchas canciones.

Tampoco faltaron a la cita algunas de las canciones más esperadas, como el laureado 'I Kissed a Girl' de Chiara Oliver y Violeta Hódar, el 'Corazón hambriento' de Naiara y Lucas o 'La Vida Moderna' de Paul Thin y Juanjo Bona.

Granada cantó, lloró, gritó y vibró al ritmo del 'When The Party's Over' con la voz del inconfundible armillero Paul Thin, pero también se emocionó y coreó el especial 'Dragón' de Denna, su vecina de Ogíjares, y vio como todo se tiñó de azul para seguir la sensual voz de la motrileña Violeta Hódar.

Y sin duda, los tres grandes momentos de la noche llegaron de la mano de sus tres vecinos. El repertorio musical está cerrado al 99%, sin embargo cada concierto trae consigo una sorpresa, desde el 'Escriurem' de Martin y Chiara que no se cantó en Fuengirola -para decepción de los seguidores malagueños que han visto como es la única ciudad, por el momento, en la que no está presente-, al trocito de '3 de Febrero', que cantó Chiara en Sevilla al coincidir con el día de lanzamiento de su nuevo sencillo, pasando algunas canciones especiales que los 'triunfitos' cantan si la actuación es en casa. Eso precisamente pasó anoche en el Cortijo del Conde. Los asistentes pudieron disfrutar con Denna y Salma de su magnético 'Péiname Juana' -y eso que La Plazuela, los responsables de llevar el electro funk flamenco de Granada al resto del país, actuaban esa misma noche a pocos kilómetros-; electrizarse y llenarse de energía al ver en directo la impecable actuación de Paul Thin y su 'Way Down We Go', que fue con la que se metió al público en el bolsillo nada más empezar el programa; y sentir la magia y sensibilidad de Violeta Hódar y su 'Es por ti'.

Una noche mágica que estuvo repleta de actuaciones: 'River Deep, Mountain High' -Bea Fernández-, 'A Song For You' -Suzete-, 'God Only Knows' -Martin y Juanjo-, 'Please Don't Go' -Álvaro Mayo-, '¿Y cómo es él?' -CrisB-, 'Salvaje' -Ruslana y Naiara- y múltiples grupales como 'Dime', 'Sweet Caroline' o 'Libertad', sin olvidar el cierre de fiesta que supone el mítico 'Quédate' de Quevedo