La fiesta de presentación de En Órbita se traslada al Día de la Cruz en el Palacio de los Córdova

La fiesta de presentación del Festival En Órbita, prevista inicialmente en la sala Prince de Granada el pasado sábado, ha quedado pospuesta para estar más cerca del propio festival al próximo martes de 3 de mayo, Día de la Cruz, según ha anunciado la organización en una nota. La apertura de puertas está prevista para las 13:00 horas y el escenario será un entorno único con vistas a la Alhambra: el Palacio de los Córdova. Las entradas adquiridas para la fecha inicialmente prevista seguirán siendo válidas sin necesidad de ningún trámite, y quienes lo deseen tienen 14 días para solicitar la devolución del importe de su entrada contactando con ayuda@wegow.com. La venta de entradas continúa activa a través de wegow.com La fiesta mantendrá el mismo cartel, aunque puede que se incorpore alguna sorpresa en los próximos días.

Los asistentes disfrutarán de las actuaciones de Stay Homas, el trío musical que conocimos en 2020 a través de las redes por sus canciones grabadas desde la terraza de su piso barcelonés durante el confinamiento; Marlena, dúo revelación de 2021 con el lanzamiento de su hit Me sabe mal y que en febrero de este año presentaron su último single Q te vaya bonito, más intimista y para cuya composición contaron con la colaboración de Alice Wonder; otro dúo de reciente creación que actuará en Los Córdova es el formado por Cristina Vilabella (voz) y Sergio Frías (música), Miss Penas, que traen a Granada su pop-rock alternativo asturiano-madrileño; la banda de indie rock Comandante Twin viene también desde Madrid, donde han conseguido llenos en varias salas desde 2017, para derrochar buen rollo en el escenario; y no faltará, por supuesto, el sello granadino, aunque con un toque berlinés por su actual residencia en la capital alemana, de la mano de García Picasso, que presenta su álbum debut Color de género. Tras un par de días de descanso para recuperar fuerzas, se celebrará En Órbita en el recinto ferial de Armilla, festival patrocinado por Cervezas Alhambra, Vipsual, Jagermeister y Mondo Sonoro y con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, que por primera vez cuenta con dos días de conciertos, el viernes 6 y el sábado 7 de mayo.