La edad no es un impedimento para Las Dianas, el grupo emergente de este año por excelencia en la ciudad de Granada. Está compuesto por María -guitarra y bajo-, Laura -guitarra y coros-, Ana -batería-, Isa -teclado y voz- y Paulina -vocalista y bajo- y le han puesto todo tipo de etiquetas en el poco tiempo que llevan funcionando: pop-rock, tontipop, punk, punk-pop, Indie... Pero ellas prefieren ahorrarse las nomenclaturas y dedicarse simplemente a la diversión. Definen su forma de trabajar como distendida y siempre acompañada de muchas risas. De hecho, la parte que más les gusta es la de componer y tocar, porque son reuniones cargadas de humor y energía para ellas. Compaginan la vida musical con sus estudios, la mayoría se encuentra cursando algún grado en la Universidad de Granada, y una de ellas acaba de empezar el bachillerato. Con un único single grabado de estudio, llevan a sus espaldas ya algunos conciertos. Como no podía ser de otra forma, la frescura que derrochan en sus canciones se extrapola a esta entrevista en la que María, Laura y Ana se alternan para responder.

-¿Por qué Las Dianas y por qué ese logotipo tan a lo God Save The Queen de los Sex Pistols?

-Empezamos en el taller del colegio y Arturo García -MondoSonoro- era profesor. Él nos proponía canciones para hacer versiones y nos recomendó canciones de Los Flechazos. De ahí, el nos bautizó como Las Dianas. Así se quedó. [risas] Al principio queríamos coger más esa esencia de los Sex Pistols, pero ahora buscamos un carácter más propio. Estamos trabajando en nuevo logotipo, una nueva imagen más original.

-¿Qué estudian? ¿Qué puesto ocupa cada una en el grupo?

-Todas hacemos la carrera, menos Ana que está en bachillerato, en Granada: María hace Marketing; Laura, Bioquímica; Paulina, Psicología; e Isa, Física. Ninguna tenemos pensamiento de seguir en estudios musicales, es algo más por diversión, pero se está poniendo la cosa seria. Ya tenemos sello discográfico, CasaMaracas, y bueno, está aquí en Granada. Empezamos ensayando en un colegio, ya después en un local o en casa de alguna de nosotras.

-¿Quién compone las canciones? ¿Realizan algún ritual de inspiración para la composición?

-Entre todas. Isa hace más las letras pero al final es una lluvia de idea que vamos dando forma entre todas. Ella es más bien la que estructura las canciones. Hacemos frases y ella va contando el número de silabas y tal. Paulina musicalmente es la que más idea tiene porque ha estado en el conservatorio, pero realmente nos juntamos y trabajamos juntas. Es un poco de broma. Estamos sentadas escribiendo una canción, y por ejemplo una dice: "Vamos a componer algo sobre hacer la compra" y así lo hacemos. Casi todas riéndonos y sin ser muy serio, porque si no no seríamos nosotras. No nos gusta ponernos rollo lloricas.

-¿Creen que el componente 'cotidiano' de las letras hace que sean más exitosas?

-Sí. Además, también hablamos de redes sociales, ese tipo de cosas que siempre tenemos a mano. Twitter es una fuente de inspiración para nosotras y los memes de gatitos también. Escribimos algo alguna vez sobre la calvicie porque la hermana de Isa le dijo que no teníamos ovarios de hacer una canción que dijera: "que tu padre se quede calvo". A partir de ahí, metimos bromillas de calvos. Pero oye, que no tenemos calvofobia, eh.

-¿Han recibido ya algún tipo de feedback por parte de alguna banda que admiren?

-Confeti de Odio nos twitteó. Marcelo Criminal nos dijo que le gustaban las canciones. Nos siguen las Ginebras, Los Planetas... Pero no como para hacer colaboraciones aún, estamos en ello. Desde el sello nos están ayudando a abrir este tipo de puerta.

-¿Qué pueden contar de Te quiero (Lejos)? ¿Qué otros proyectos vienen?

-Fue la primera canción que hicimos y va dedicada a cualquier persona. Hicimos muchas versiones de otros grupos pero no sabíamos si seríamos capaces de sacar algo propio, pero vimos que éramos capaces de escribir hilando ideas aleatorias, super haters. Tenemos varias canciones que hemos estado componiendo últimamente, antes del Covid. Estábamos muy ilusionadas, nos salían las canciones súper rápido. Vamos a grabar un EP que saldrá a finales de año y antes, dos canciones en septiembre con Carlos Díaz, que no podemos contar. Además, el 3 de septiembre vamos a dar un concierto en Granada. Es todo lo que podemos decir, que estén atentos a nuestras redes para más información.

-Están haciendo feminismo la sola presencia en el escenario, ¿también buscan hacer cambio con las letras?

-Todas lo somos y muy radicales en ese sentido. No queremos politizarnos directamente, pero en realidad sí que queremos enviar ese mensaje, aunque quede de fondo. Aunque vaya, tenemos un tema que se llama Yo soy libre y ahí queda bastante claro.

-De la vida de banda de rock, ¿qué es lo mejor y lo peor?

-Lo mejor son los conciertos a los que vas. Son conciertos a los que si no fuésemos como artistas, iríamos de público. Así que eso perfecto [risas]. Lo peor sin duda es el hate, que cuando bajas del escenario te critican. Nos han llegado a decir que no sabemos cantar. Nosotras no nos metemos con ninguna banda. No es una competición, que es lo que parece a veces. Observamos a veces que el panorama es muy endogámico. Cuando salen cosas feas duele un poco. Pero vaya, que vamos a nuestro rollo e intentamos que no nos afecte.

-¿Cómo es la experiencia del directo?

-Es de las cosas que más nos gustan: tocar en directo y quedar para componer. Tenemos mucha actitud, damos saltitos... El Covid nos ha fastidiado mucho porque ver al público motiva, no es lo mismo que en un concierto online.

-¿Han utilizado el confinamiento para trabajar en cosas nuevas o ha sido más bien relax?

-Al principio nos jodió porque teníamos ya una gira preparada. Teníamos mucho compuesto y preparado para salir. Pero la universidad se puso seria, había que estudiar.

-Suelen cambiarse los instrumentos, ¿eso se ve en un concierto? ¿Qué más se puede encontrar?

-Sí. Antes lo hacíamos más, por ejemplo, en cinco canciones seguidas. Nos hemos relajado en ese sentido para no saturar tampoco. Y lo que se encuentra es sobre todo actitud y buen rollo. En el último concierto que hicimos en Sevilla cantamos la canción de la lista de la compra e hicimos alguna bromilla antes. No tenemos mucha vergüenza en directo, somos muy pequeñas para tener vergüenza.

-¿Dónde les gustaría tocar?

-¿En Granada? Después del Planta y la Tren… No sé. En Copera quizá, porque de los sitios que frecuentamos, ya hemos tocado en todos. A nivel nacional molarían los festivales, en cualquiera que nos propongan. Sobre todo el Primavera Sound, el MadCool, el Granada Sound… Estaría guay. Esperemos que pase.